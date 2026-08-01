Zendeja i Tom Holand zaslužili status najbolje obučenog holivudskog para: Na Spajdermen turneji savršeno dopunjavali jedno drugo
Baš kada smo pomislili da je gotovo, promotivna turneja filma "Spajdermen: Novi dan" ponovo nas je uhvatila u svoju mrežu. Novi nastavak superherojskog blokbastera u bioskope je stigao 30. jula, a njegove zvezde, Zendeja i Tom Holand, nakon kratke pauze tokom promocije filma "Odiseja" ponovo su zajedno pred kamerama.
Ova promotivna turneja posebna je iz jednog razloga: reč je o prvim zajedničkim javnim pojavljivanjima Zendeje i Toma Holanda otkako su postali supružnici. Da, dobro ste pročitali, par se početkom godine tajno venčao, a od tada uglavnom izbegava medijsku pažnju. Zahvaljujući novom talasu promocije filma Spajdermen, napokon smo dobili prvi uvid u njihov stil kao bračnog para. A modna formula? Nije reč o doslovno usklađenim autfitima, već o promišljeno koordiniranim kombinacijama koje se savršeno nadopunjuju.
Još tokom promotivne turneje za film "Spajdermen: Povratak kući" 2017. godine bilo je jasno da između njih postoji posebna hemija, a njihov modni izraz privlačio je gotovo jednaku pažnju kao i sam film. U vreme kada je tek počelo da se nagađa o njihovoj romansi, Tom Holand birao je elegantna, klasično krojena odela i besprekorno skrojene pantalone, dok je Zendeja istovremeno gradila reputaciju jedne od najodvažnijih zvezda na crvenom tepihu. Devet godina kasnije, sada kao mladenci, taj modni dijalog deluje podjednako uverljivo.
Promotivnu turneju započeli su u Madridu. Zendeja je nosila Christian Cowan haljinu bez bretela ukrašenu resama, dok je Holand odabrao elegantno Prada odelo. U Amsterdamu su nastavili u istom tonu, još jednom potvrdivši koliko se njihovi stilovi skladno nadopunjuju. Holand se pojavio u precizno krojenom Thom Browne odelu, a Zendeja u Louis Vuitton kombinaciji koju su činili crvena kožna suknja i bogato izvezen top naglašenih ramena, s produženim zadnjim delom nalik fraku.
Nakon što su u Njujorku završili promotivne aktivnosti za film Odiseja, Zendeja i Tom Holand bez predaha su nastavili sa Spajdermen turnejom. Na njujorškom fotografisanju oboje su posegnuli za modom inspirisanom muškim krojevima. Zendeja je nosila predimenzionirani sako, pantalone od lateksa i kravatu brenda Vetements, dok se Tom odlučio za monohromatski stajling u različitim nijansama crvene. Za svečaniju premijeru u Meksiku, Holand ponovo je odabrao klasično odelo, dok je Zendeja zablistala u spektakularnoj couture kreaciji modne kuće Ashi Studio, izrađenoj posebno za ovu priliku.
Dok još čekamo njihove fotografije s venčanja, ovi besprekorni modni trenuci s crvenog tepiha biće dovoljni da zadovolje radoznalost modnih zaljubljenika.
(Kurir.rs/ Vogue Adria)
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