Zendeja i Tom Holand na promociji filma "Spajdermen: Novi dan" u Londonu

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Baš kada smo pomislili da je gotovo, promotivna turneja filma "Spajdermen: Novi dan" ponovo nas je uhvatila u svoju mrežu. Novi nastavak superherojskog blokbastera u bioskope je stigao 30. jula, a njegove zvezde, Zendeja i Tom Holand, nakon kratke pauze tokom promocije filma "Odiseja" ponovo su zajedno pred kamerama.

Zendeja i Tom Holand na promociji filma "Spajdermen: Novi dan" u Madridu Foto: Nacho Lopez / Zuma Press / Profimedia

Ova promotivna turneja posebna je iz jednog razloga: reč je o prvim zajedničkim javnim pojavljivanjima Zendeje i Toma Holanda otkako su postali supružnici. Da, dobro ste pročitali, par se početkom godine tajno venčao, a od tada uglavnom izbegava medijsku pažnju. Zahvaljujući novom talasu promocije filma Spajdermen, napokon smo dobili prvi uvid u njihov stil kao bračnog para. A modna formula? Nije reč o doslovno usklađenim autfitima, već o promišljeno koordiniranim kombinacijama koje se savršeno nadopunjuju.

Zendeja i Tom Holand na premijeri filma "Spajdermen: Novi dan" u Los Anđelesu Foto: Xavier Collin / Image Press Agency / Avalon / Profimedia

Još tokom promotivne turneje za film "Spajdermen: Povratak kući" 2017. godine bilo je jasno da između njih postoji posebna hemija, a njihov modni izraz privlačio je gotovo jednaku pažnju kao i sam film. U vreme kada je tek počelo da se nagađa o njihovoj romansi, Tom Holand birao je elegantna, klasično krojena odela i besprekorno skrojene pantalone, dok je Zendeja istovremeno gradila reputaciju jedne od najodvažnijih zvezda na crvenom tepihu. Devet godina kasnije, sada kao mladenci, taj modni dijalog deluje podjednako uverljivo.

Zendeja i Tom Holand na promociji filma "Spajdermen: Novi dan" u Amsterdamu Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Promotivnu turneju započeli su u Madridu. Zendeja je nosila Christian Cowan haljinu bez bretela ukrašenu resama, dok je Holand odabrao elegantno Prada odelo. U Amsterdamu su nastavili u istom tonu, još jednom potvrdivši koliko se njihovi stilovi skladno nadopunjuju. Holand se pojavio u precizno krojenom Thom Browne odelu, a Zendeja u Louis Vuitton kombinaciji koju su činili crvena kožna suknja i bogato izvezen top naglašenih ramena, s produženim zadnjim delom nalik fraku.

Zendeja na promociji filma "Spajdermen: Novi dan" u Meksiku Foto: Yamak Perea/eyepix via ZUMA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Nakon što su u Njujorku završili promotivne aktivnosti za film Odiseja, Zendeja i Tom Holand bez predaha su nastavili sa Spajdermen turnejom. Na njujorškom fotografisanju oboje su posegnuli za modom inspirisanom muškim krojevima. Zendeja je nosila predimenzionirani sako, pantalone od lateksa i kravatu brenda Vetements, dok se Tom odlučio za monohromatski stajling u različitim nijansama crvene. Za svečaniju premijeru u Meksiku, Holand ponovo je odabrao klasično odelo, dok je Zendeja zablistala u spektakularnoj couture kreaciji modne kuće Ashi Studio, izrađenoj posebno za ovu priliku.

Zendeja i Tom Holand na promociji filma "Spajdermen: Novi dan" u Londonu Foto: Christopher Polk / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dok još čekamo njihove fotografije s venčanja, ovi besprekorni modni trenuci s crvenog tepiha biće dovoljni da zadovolje radoznalost modnih zaljubljenika.

(Kurir.rs/ Vogue Adria)

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