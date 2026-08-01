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Kao što većina Marvelovih fanova već zna, Maheršala Ali je 2019. godine, tokom spektakularnog iznenađenja na Comic-Conu, najavljen kao zvezda filma Blade, ali taj projekat nikada nije realizovan. Dvostruki dobitnik Oskara nikada se nije pojavio u igranoj verziji kao čuveni lovac na vampire, uprkos tome što je Marvel Studios za režiju najpre angažovao Basama Tarika, a potom i Jana Demanža.

Nakon što je produkcija filma propala, Ali i Tarik ponovo su udružili snage i snimili akcioni film Your Mother Your Mother YourMother, koji će ove jeseni objaviti Amazon MGM. Glumac ističe da do tog projekta verovatno ne bi ni došlo da je Blade snimljen.

Foto: Byron Purvis/AdMedia / Sipa Press / Profimedia

„Kada pogledam ovaj film i Blade, shvatam da nisam mogao da radim oba projekta. Razlog zbog kojeg ovaj film uopšte postoji jeste to što se Blade raspao, pa je Basam imao vremena, energije i prostora da napiše ovaj scenario i ponovo mi ga ponudi. Istovremeno, uspeo sam da iskoristim sve veštine koje sam više od godinu dana usavršavao pripremajući se za Blade. Na neki način osećam da sam se kreativno iskupio, barem kada je reč o mom ličnom putu“, rekao je Ali za magazin GQ.

Predsednik Marvel Studios-a, Kevin Fajgi, koji je pre sedam godina upravo na Comic-Conu objavio da će Ali igrati u filmu Blade, nedavno je otvoreno govorio o svom razočaranju što projekat nikada nije realizovan.

Foto: Alberto E. Rodriguez / Getty images / Profimedia

„Osećam se kao veliki gubitnik i potpuni neuspeh zbog toga što nismo uspeli da pokrenemo projekat sa Maheršalom. Nismo želeli samo da mu obučemo kožni kostim i pošaljemo ga da ubija vampire. Film je morao da bude poseban. U tom periodu odlučili smo da prihvatamo samo projekte koji su zaista izuzetni. Scenario za Blade tada nije bio na tom nivou. Često uspemo da dobar scenario unapredimo tokom produkcije, ali u ovom slučaju nismo bili sigurni da možemo. Nismo želeli da to učinimo ni Maheršali ni sebi“, rekao je Fajgi u podkastu Happy Sad Confused.

Ali kaže da danas nema žal zbog toga što Blade nije snimljen i da je zadovoljan što je završio u drugom projektu.

Foto: Byron Purvis/AdMedia / Sipa Press / Profimedia

„Kada pogledam šta je bilo namenjeno meni, izbor je bio ili ovo ili ono – i biram ovo. Bez uvrede za njih. Profesionalno se bavim glumom gotovo 30 godina i naučio sam da je ono što je suđeno vama zaista vaše, a ono što nije – jednostavno nije. Iz bilo kog razloga, taj projekat nije bio za mene. Da su zaista želeli da ga snime, snimili bismo ga. Zato sam nastavio dalje, i zaista jesam. Imali su me pod ugovorom i na raspolaganju milijarde dolara. Da su želeli film, film bi bio snimljen. Ali nije, i to je kraj priče“, zaključio je glumac.

Fajgi je prošle nedelje na Comic-Conu u San Dijegu najavio i film Ghost Rider, u kojem će glavnu ulogu igrati Ryan Gosling, kao i Black Panther 3, u kojem će novi junak biti David Jonsson.

(Kurir.rs/ Variety)

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