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Iako tokom ovogodišnjeg Comic-Con-a u dvorani Hall H nije bilo reči o X-Men, čini se da se Marvel Studios sve više približava formiranju nove ekipe Mutanata. Kako saznaje Deadline, australijska glumica Samara Viving glavni je izbor za ulogu Eme Frost u predstojećem filmu o X-Menima. Nakon razgovora sa većim brojem kandidatkinja, reditelj Džejk Šrajer i predsednik Marvel Studiosa Kevin Fajgi početkom ove sedmice odlučili su da upravo Viving poverе ovu ulogu.

Iz Marvela nisu želeli da komentarišu informacije o kastingu.

Foto: 74 Entertainment - 87North - IPR.VC - XYZ Films - Resolute Films / Album / Profimedia

Dok je ovog leta pažnja javnosti uglavnom bila usmerena na potragu za novim Džejmsom Bondom, iza kulisa je veoma intenzivno tekao proces izbora glumačke postave za nove Mutante. Šrajer i čelnici Marvela razgovarali su i organizovali audicije za više uloga, ali je potraga za glumicom koja će tumačiti Emu Frost bila najopsežnija.

Poslednje probe za ovu ulogu održane su odmah nakon američkog praznika 4. jula, a na kraju je upravo audicija Samare Viving bila toliko ubedljiva da je nadmašila sve ostale kandidatkinje.

Ema Frost je telepatska mutantkinja koja se prvi put pojavila u stripovima o X-Menima tokom osamdesetih godina prošlog veka. Tokom godina razvila se od negativke do jedne od ključnih članica tima X-Men. Na velikom platnu poslednji put ju je igrala Dženuari Džouns u filmu X-Men: First Class iz 2011. godine.

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Ova vest će sigurno obradovati ljubitelje franšize koji od 2019. godine, kada je Disney preuzeo kompaniju 20th Century Fox i njen katalog, priželjkuju novi film o X-Menima. Upravo je ovaj serijal bio najuspešniji i najprofitabilniji Marvelov brend u vlasništvu Foxa, sa sedam filmova i uspešnom trilogijom o Wolverineu.

Projekat je dobio zamah prošlog proleća kada je Džejk Šrajer izabran za reditelja, a potom su angažovani tvorac serije Beef Li Sung Džin i jedna od kreatorki serije The Bear Džoana Kalo, koji rade na scenariju.

Samara Viving iza sebe već ima veoma uspešnu 2026. godinu. U martu je predvodila glumačku ekipu filma Ready or Not 2: Here I Come, nastavka hita Ready or Not iz 2019. godine, u kojem se vratila ulozi Grejs Makoli. Nastavak je ostvario čak 90 odsto pozitivnih ocena publike, što je retkost za horor i triler, a već prvog dana digitalnog prikazivanja, 5. maja, zaradio je tri puta više od budžeta. Film je dospeo na prvo mesto gledanosti na platformi Hulu, dok se istovremeno našao među najgledanijim naslovima na Disney+ širom sveta.

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Nakon toga igrala je u filmu Over Your Dead Body, studija IFC, koji je osvojio nagradu publike na festivalu SXSW, gde je glavnu ulogu podelila sa Džejsonom Sigelom.

U junu je Samara igrala u romantičnom kriminalističkom trileru Carolina Caroline, koji je dobio oznaku NYT Critics’ Pick, dok na sajtu Rotten Tomatoes trenutno ima 90 odsto pozitivnih kritika.

(Kurir.rs/ Deadline)

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