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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Anastasija je postala Kosem Foto: Umut Volkan KINCIR 5372359616 uv

Sadržaj 18. epizode

Dok se sultan Ahmed nalazi između života i smrti, sultanija Safije priseća se sa Bulbul-agom najveće žrtve koju je podnela kako bi sačuvala svog sina - tajne o princu kojeg je nekada spasla od bratoubistva. Dok sećanja na izgubljene godine bude stare rane, Anastasija odlučuje da rizikuje sve i sultanu da lek nepoznatog porekla, verujući da je to njegova poslednja nada. U isto vreme, na Divanu se donosi šokantna odluka da Šahin Giraj postane mogući naslednik prestola ukoliko Ahmed ne preživi, što izaziva žestok sukob paša sa sultanijom Safije.

Neočekivani oporavak sultana Ahmeda ruši planove svih koji su požurili da ga otpišu. Po povratku na presto, Ahmed objavljuje da će oprostiti pobunjenicima, ali i započinje obračun sa onima koji su iskoristili njegovu bolest kako bi se domogli vlasti. Dok jedni gube položaje i moć, braća Giraj suočavaju se sa teškom kaznom zbog svojih ambicija.

Kosem i Ahmed su ponovo zajedno Foto: Promo

Anastasijina hrabrost i odanost donose joj najveće priznanje do tada. Devojka koja je u palatu stigla kao pravoslavna Grkinja dobija ime Kosem i postaje simbol nade za čitav dvor. Ipak, njeno sve veće mesto uz sultana neće proći nezapaženo, jer će mnogi u palati u njoj prepoznati novu pretnju koja može da promeni odnose moći.

Dok sultanija Safije bezuspešno pokušava da dođe do Ahmeda, postaje joj jasno da Kosem iz dana u dan stiče sve veći uticaj na dvoru. Istovremeno, ona pokušava da obuzda neposlušnu Fahrije planovima, ali njihov odnos ulazi u novu krizu. Na kraju, Kosem donosi odluku koja će zauvek promeniti njen život - prihvata islam i započinje novo poglavlje na osmanskom dvoru.

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