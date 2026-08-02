Slušaj vest

Čuvena glumica Nikol Kidman (59) fotografisana je pre nekoliko dana u društvu milionera za kog se tvrdi da je njen novi partner. Dočekao ju je na aerodromu u Los Anđelesu, nakon što je doputovala iz Njujorka, a onda su se odvezli njegovim luksuznim kolima.

Nikol Kidman bila je sjajno raspoložena pa nije skrivala osmeh, a isto se može reći i za Majkla Rajnstina (55) koji se sve češće viđa u društvu oskarovke.

Glumica i biznismen primećeni su nedavno kako uživaju na bazenu u hotelu Belmond Splendido u Portofinu u Italiji. Delovali su kao zaljubljeni par, i očigledno je da veoma uživaju u zajedničkom društvu.

Pogledajte u galeriji paparaco fotografije Nikol Kidman i Majkla Rajstina:

1/6 Vidi galeriju Nikol Kidman i Majkl Rajnstin Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Pre toga su Kidman i Rajnstin fotografisani u prijateljskom razgovoru ispred njene hotelske sobe u Portofinu.

Nikol Kidman koja je pored glume odabrala ovo zanimanje, boravila je u Italiji sa svojim ćerkama, Sandej (18) i Fejt (15), koje je dobila sa bivšim mužem, muzičarem Kitom Urbanom. Izvor je rekao da je glumica fokusirana na pronalaženje sreće nakon razvoda.

"Nikada nije mislila da njen brak neće uspeti i trudila se koliko je mogla da sačuva svoju porodicu. Njene ćerke su joj najbolje prijateljice i deluje veoma zadovoljno u svom životu", dodao je insajder i napomenuo: "Sa Kidman je lako naći zajednički jezik, veoma je ljubazna, a svoj privatni život drži podalje od javnosti".

Podsetimo, dobitnica Oskara je podnela zahtev za razvod u septembru 2025. godine, skoro dve decenije nakon što su se venčali.

Nikol Kidman i Kit Urban 2009. godine Foto: Kathy Hutchins / Capital pictures / Profimedia

Bivši par je okončao svoj razvod u januaru, pristajući da se odrekne svih prava na alimentaciju. Dva meseca kasnije, Kidman je prekinula ćutanje o šokantnom raskidu, rekavši za Variety da će "uvek ići ka onome što je dobro“.

"Ono na čemu sam zahvalna je moja porodica i što je održavam takvom kakva jeste i što idem napred. To je to“, poručila je.

U februaru je Page Six ekskluzivno potvrdio da je Nikol Kidman singl nakon što joj se navodno udvarao multimilioner Pol Salem.

"Ona se ne zabavlja ni sa kim i fokusirana na svoju decu", izjavio je tada izvor. Glumica se nije oglašavala povodom glasina da je u vezi sa Majklom Rajnstinom kog upoređuju sa Urbanom pa kažu da nije ni nalik bivšem mužu slavne glumice.

Neke žene biraju slične muškarce za emotivne partnere, Nikol izgleda nije među njima, makar kada je u pitanju fizički izgled partnera, možda Rajnstin i Kit Urban imaju neke zajedničke karakterne crte.

(Kurir.rs/ Žena)

Bonus video: