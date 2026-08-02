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Muzička zvezda Fil Kolins se priseća potresnog trenutka iz perioda kada se borio sa opijanjem i kada su mu se doktori borili za život.

Tada, u aprilu 2024. godine, ovaj 75-godišnji pevač bio je u nesvesnom stanju u jednoj švajcarskoj bolnici usled prekomerne upotrebe alkohola. Filov menadžer, koji je sa njim radio 50 godina, pozvao je njegovih petoro dece ćerke Lili Kolins i Džoeli Kolins, kao i sinove Sajmona Kolinsa, Nikolasa Kolinsa i Metjua Kolinsa da dođu pored njegovog bolničkog kreveta, „jer je trebalo doneti neke odluke poput: ’Da li da održavamo Fila na aparatima?’“, prisetio se ovaj dobitnik Gremi nagrade u intervjuu za The Sunday Times.

Fil Kolins Foto: Miami Herald file / Newscom / Profimedia

„Bubrezi su mi otkazivali, organi su mi jednostavno prestajali sa radom“, dalje je objasnio. „Ljudi su dolazili da se oproste sa mnom. Ali ja se uopšte ne sećam da su dolazili“, dodao je Fil. „Nisam imao pojma šta se dešava. Svi su se plašili da me više nikada neće videti. Sve je moglo da se završi veoma tragično.“

Prema pisanju lista The Sunday Times, Fil je prebačen u bolnicu zbog problema sa alkoholom u novemru 2023. godine. Otpušten je tri dana pre Božića, ali je samo nekoliko nedelja kasnije ponovo hitno primljen na intenzivnu negu, gde je naknadno proveo sedam meseci.

„Imao sam sreće što sam izvukao živu glavu“, rekao je Fil za ove novine, dodajući: „Sviše je reći da od tada nisam popio ni kap alkohola.“

Kasnije tokom 2024. godine, Fil i njegova porodica okupili su se u hotelu Mandarin Oriental u Najtsbridžu, gde su proveli četiri dana i noći zbližavajući se. Prisetio se za The Sunday Times kako je njegova ćerka Lili (37) „sedela pored njega u suzama, govoreći: ’Mislila sam da nikada više neću doživeti ovakve trenutke.’“

„Proveli smo se neverovatno. Ne mogu dovoljno da naglasim koliko je to bilo fantastično“, nastavio je muzičar i izvođač hita „In the Air Tonight“, govoreći o porodičnom okupljanju. Fil je u svojoj autobiografiji iz 2016. godine pod nazivom „Not Dead Yet“ (Još nisam mrtav) otkrio da se borio sa alkoholizmom kao posledicom burnog privatnog života i povrede leđa.

„Noć za noći zatičem sebe kako ležim na krevetu, gledam kroz krovni prozor u sivo švajcarsko nebo i kajem se zbog svog života“, napisao je.

Foto: Profimedia

“ Fil je bio veoma otvoren o svojim opštim zdravstvenim problemima. „To je borba koja i dalje traje“, rekao je voditeljki Zoi Bol ranije ove godine u epizodi Bi-Bi-Sijevog (BBC) podkasta Eras.

„Imam medicinsku sestru koja živi sa mnom 24 sata dnevno kako bi se brinula da redovno uzimam terapiju. Imao sam problema sa kolenom. Sve što je moglo da pođe po zlu sa mojim zdravljem, pošlo je po zlu.“

Ova zvezda se borila sa oštećenjem nerava, problemima sa kolenima, bubrezima i dijabetesom tipa 2. Njegove dijagnoze su na kraju uticale na njegovu sposobnost da se bavi muzikom, pa se Fil povukao sa scene pre poslednje turneje svog rok benda Dženezis (Genesis) 2022. godine.