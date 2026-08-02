Slušaj vest

Smrt pevača i bivšeg člana "One Direction" Lijama Pejna u oktobru 2024. godine šokirala je mnoge, a sada su objavljeni novi dokumenti sa nepoznatim detaljima ovog tragičnog događaja.

Naime, Mail on Sunday došao je do dokumenata u kojima se opisuju poslednji sati života pevača koji je pao sa balkona hotelske sobe na trećem spratu hotela KasaSur Palermo (CasaSur Palermo) u Buenos Ajresu.

U iskazima koje su policiji dale nekoliko sati nakon njegove smrti, dve prostitutke, Aldana Serano Aldana Serrano i Lusila Goitea Lucila Goitea, tvrde da ih je pevač tog jutra pozvao u hotel te da su sa njim provele nekoliko sati. Navode kako je među njima došlo do sporazumnog seksualnog odnosa, nakon čega je Pejn pokušao da podmiri unapred dogovoreni honorar od 5.000 dolara.

Ovako je izgledala hotelska soba Lijama Pejna:

1/4 Vidi galeriju Hotelska soba iz koje je Lijam Pejn otišao u smrt Foto: PNW/The Grosby Group / Grosby Group / Profimedia

Prema njihovim rečima, problem je nastao kada nije imao gotovinu, a međunarodna bankovna uplata nije bila moguća. Tada je, tvrde, postao izrazito frustriran. U iskazima navode kako je u jednom trenutku ponudio svoj zlatni Roleks vredan oko 30 hiljada funti, ali kada su mu rekle da žele isključivo novac, navodno ga je razbio. Nakon toga, tvrde, nekoliko puta je šakom udario televizor u hotelskoj sobi i pritom poručio da može da uništi šta god želi jer sve može da plati. Nakon ispada, njegovo raspoloženje se ponovo promenilo. Žene tvrde da je kleknuo pred njih i molio ih da ostanu, govoreći kako ga novac ne usrećuje. Navodno im je pevao sopstvene pesme i u jednom trenutku ih pitao mogu li da mu nabave kokain.

1/6 Vidi galeriju Lijam Pejn sahranjen dva meseca nakon tragedije Foto: Jonathan Brady, PA Images / Alamy / Profimedia, Raw Image / Goff Photos / Profimedia, BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Obdukcija sprovedena nakon njegove smrti pokazala je da je u trenutku kobnog pada u organizmu imao kokain, alkohol i snažan sedativ. Zbog sumnje da su mu nabavljali drogu optuženi su hotelski zaposlenik Ezekijel Pereira i konobar Brajan Paiz , koji odbacuju optužbe i čekaju početak suđenja. Inače, Pejn je u Argentinu stigao 16 dana pre smrti, čekajući obnovu američke vize. Veći deo boravka proveo je sa tadašnjom devojkom Kejt Kasidi i prijateljem Roherijem Noresom, a prema tvrdnjama bliskih osoba, u tom periodu je bio trezan. Situacija se, navodno, promenila nakon što su Kejt i Nores napustili Argentinu. Mediji navode da je ubrzo ponovo počeo da konzumira alkohol i drogu te da je zbog neprimerenog ponašanja morao da napusti luksuzni hotel Park Hajat (Park Hyatt), nakon čega se preselio u hotel KasaSur Palermo.

Lijam Pejn tragično je stradao 16. oktobra 2024. godine Foto: Bruno Marzi / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Dve žene ispričale su kako ih je Pejn kontaktirao putem WhatsApp nakon što je pronašao profil jedne od njih na internetu. Kako bi dokazao da se zaista radi o njemu, navodno im je poslao fotografije i video iz hotelske sobe. Zbog jezičke barijere, budući da je Pejn govorio samo engleski, a one samo španski, tokom susreta koristili su aplikaciju za prevođenje. Nakon što su odlučile da odu, tvrde da ih je Pejn pratio do hotelskog predvorja, gde su osoblju prijavile da im nije platio dogovoreni iznos i da je razbio televizor. Kasnije su se nakratko vratile po lične stvari koje su zaboravile u sobi, a jedna od njih je rekla da im se tada izvinio zbog svog ponašanja. Hotel su napustile nešto pre 16 časova. Prema njihovim rečima, Pejn je i dalje delovao veoma nestabilno. Samo nešto više od sat vremena kasnije, u 17:07 po lokalnom vremenu, Pejn je pao i preminuo od zadobijenih povreda.