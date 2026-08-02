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U subotu, 1. avgusta  Koko Džons i Donovan Mičel venčali su se u prisustvu najbliže porodice i prijatelja uključujući NBA zvezde Džejlena Brauna, Džejlena Bransona i Bema Adebaja, kao i Rasela Vilsona.

Na snimcima podeljenim na Braunovom Instagram storiju, Džouns i Mičel su se mogli videti kako plešu uz pesmu „Love“  tokom ceremonije, pre nego što je pevačica zagrlila svog novog muža i slatko ga poljubila. U odvojenom videu, gosti sa venčanja su se svi zajedno uputili ka podijumu za igru dok je di-džej vikao: „Pozdravite gospodina i gospođu Mičel još jednom!“

Venčali se Donovan Mičel i Koko Džons Foto: Instagram

Iako je par uglavnom držao svoju romansu podalje od očiju javnosti, Džouns i Mičel su objavili veridbu na Instagramu u julu 2025. godine podelivši fotografiju na kojoj se ljube, sa velikim vereničkim prstenom na pevačicinoj levoj ruci.

„Nakon neverovatne sezone i rasprodate turneje, Donovan Mičel i Koko Džouns su odvojili trenutak da napune baterije na odmoru, što se pretvorilo u prelepu veridbu“, rekli su predstavnici para za magazin Pipl (PEOPLE) u zajedničkoj izjavi.

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Foto: Instagram

Šest meseci kasnije, Džouns je za Pipl izjavila da je taj romantični trenutak bio „neopisiv“.„Toliko posmatram svoj život kroz posao da kažem sebi: ’Devojko, moraš da staneš. Ovo je najveći ugovor koji si ikada potpisala.’ Razumeš šta hoću da kažem? Ovo je stvarna, večna obaveza“, rekla je u januaru. „Pričam o večnosti, pevam o večnosti, a onda pomislim: ’O, ovo je stvarno zauvek. U redu, svaka čast, svaka čast.’“ Iako je priznala da oseća „pomešana osećanja“ povodom ove velike prekretnice, Džouns je naglasila da je to „uzbudljivo, zastrašujuće i jednostavno moćno“.

„Blagoslov je imati nekoga ko se takođe mnogo daje svojoj karijeri i svom brendu“, rekla je Džouns o Mičelu, koji se uvek trudio da joj bude podrška u karijeri.

  „Oboje idemo do kraja za stvari koje volimo, a to su zahtevne karijere.“ „Osećam da govorimo posebnim jezikom zbog kog se zaista osećam primećeno“, dodala je. „On je moj najveći navijač, tako da osećam da u njegovom prisustvu nikada ne mogu da sumnjam u sebe. To jednostavno ne dolazi u obzir.“

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Džordan Nvora svadba Izvor: instagram/chimdoggg