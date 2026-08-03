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Unuka čuvenog muzičara Arsena Dedića, Lu Dedić, obeležila je rođendan i novim fotografijama na društvenim mrežama oduševila svoje pratioce. U elegantnom crnom izdanju, držeći u ruci rođendanski slatkiš sa upaljenom svećicom, mlada umetnica je uz prepoznatljiv osmeh zamislila želju. Njen prefinjen izgled i prirodan šarm izazvali su oduševljenje publike, pa su usledile brojne čestitke i pohvale u komentarima.

Lu Dedić proslavila rođendan Foto: Pritnscreen/Instagram/lu.dedic

Osim što privlači pažnju izgledom, ova mlada devojka nastavlja porodičnu tradiciju i uspešno krči sopstveni put u muzici. Podsećanja radi, njen otac Matija Dedić preminuo je prošle godine u 53. godini, ostavivši iza sebe ćerku upečatljivog imena. Lu je 2024. godine nastupila na festivalu Dora sa numerom "Plavi leptir", u želji da predstavlja Hrvatsku na Evroviziji.

Borba sa dijabetesom

Mlada muzičarka nikada nije krila da se bori sa dijabetesom tipa 1, a o tom iskustvu govorila je potpuno otvoreno:

Lu Dedić proslavila rođendan Foto: printscreen/instagram/lu.dedic

"Postoji opšti stereotip o dijabetesu da ga dobijete zato što jedete previše slatkiša. To nije tačno, posebno sa vrstom dijabetesa koju ja imam. Dobila sam ga genetski, tako da nisam ni na koji način doprinela tome. Uvek imam insulin u torbi i merim šećer u krvi aplikacijom na telefonu. Nemam problem da živim sa tim i kao javna ličnost bih želela da nekome olakšam i možda pokažem da je sve moguće bez obzira na dijagnozu".

Porodično nasleđe i trag Matije Dedića

Njen otac, Matija Dedić, bio je cenjeni hrvatski džez pijanista i kompozitor, rođen 1973. godine u Zagrebu. Kao sin muzičkih velikana Arsena Dedića i Gabi Novak, odrastao je u izuzetno talentovanom okruženju, a školovao se na muzičkoj akademiji u Gracu.

Pogledajte u galeriji fotografije Lu Dedić:

1/6 Vidi galeriju Lu Dedić Foto: Pritnscreen/Instagram/lu.dedic, printscreen/instagram/lu.dedic

Tokom bogate karijere sarađivao je sa mnogim priznatim umetnicima, a posebno se izdvojio njegov projekat "Matija svira Arsena", posvećen stvaralaštvu njegovog oca. Za svoj rad višestruko je nagrađivan, uključujući i najviše hrvatsko muzičko priznanje, nagradu Porin.

Pogledajte video: Počast Gabi Novak i Arsenu Dediću kod Terazijske česme