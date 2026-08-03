Slušaj vest

Holivudska glumica Sidni Svini ponovo je privukla pažnju na društvenim mrežama, ovog puta fotografijama sa prijateljicom i modelom Ameli Tremble, sa kojom je predstavila novu kolekciju svog brenda donjeg veša SYRN.

Njih dve su pozirale ispred ogledala, pravile selfije i isprobavale nove modele u opuštenoj atmosferi. Sidni Svini je nosila cvetni brushalter sa ružičastim detaljima, koji je uklopila sa zelenim šortsem i širokom košuljom, dok je Ameli odabrala žutu verziju istog modela.

Pogledajte u galeriji vrele kadrove:

Sidni Svini sa drugaricom u donjem vešu Foto: printscreen/instagram/sydney_sweeney

Objava dve zgodne prijateljice je za kratko vreme prikupila stotine hiljada lajkova i komentara, a fanovi nisu krili oduševljenje novom kampanjom.

Ameli Tremble je kanadski model i influenserka koja poslednjih meseci često sarađuje sa brendom SYRN, a sa Sidni Svini razvila je blisko prijateljstvo.

Pogledajte u galeriji i kadrove Sidni Svini zbog kojih su se muškarci preznojili:

Sidni Svini u donjem vešu tokom snimanja reklame za brend „SYRN“ Foto: SYRN / Planet / Profimedia, SYRN / Instagram / Ferrari / Profimedia

Brend SYRN, koji je glumica pokrenula početkom 2026. godine, od samog lansiranja privlači veliku pažnju. Posebnu buru izazvala je promotivna kampanja u kojoj su brushalteri bili postavljeni na čuveni natpis Holivud, bez zvanične dozvole, što je izazvalo brojne reakcije u javnosti.

(Kurir.rs/Najžena)

Ne propustitePop kulturaSidni Svini skinula bundu, a ispod nosila najvreliji donji veš: Glumica napravila novu pometnju fotografijama
Sidni Svini leži u krevetu i pokazuje grudi
Pop kulturaSidni Svini progovorila o spornim scenama u "Euforiji": Glumica priznala šta se dešavalo iza kamera, sad sve ima smisla
Sidni Svini kao Kesi u kontroverznoj sceni iz treće sezone serije „Euforija“
Pop kulturaSidni Svini odbrusila svima koji su kritikovali njene provokativne scene u "Euforiji": Kratko i jasno zapušila usta
Sidni Svini, eksplicitne scene u seriji Euforija
Pop kultura"To je jedan od razloga što smo raskinuli": Bivši verenik Sidni Svini dao sud o njenim scenama u Euforiji
Sidni Svini, eksplicitne scene u seriji Euforija

 VIDEO: Holivudska glumica obišla Zlatibor: 

03:58
Čuvena holivudska glumica obišla Zlatibor sa ekipom Kurira: Moja duša je odavde Izvor: Kurir televizija