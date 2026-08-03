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Holivudska glumica Sidni Svini ponovo je privukla pažnju na društvenim mrežama, ovog puta fotografijama sa prijateljicom i modelom Ameli Tremble, sa kojom je predstavila novu kolekciju svog brenda donjeg veša SYRN.

Njih dve su pozirale ispred ogledala, pravile selfije i isprobavale nove modele u opuštenoj atmosferi. Sidni Svini je nosila cvetni brushalter sa ružičastim detaljima, koji je uklopila sa zelenim šortsem i širokom košuljom, dok je Ameli odabrala žutu verziju istog modela.

Pogledajte u galeriji vrele kadrove:

1/4 Vidi galeriju Sidni Svini sa drugaricom u donjem vešu Foto: printscreen/instagram/sydney_sweeney

Objava dve zgodne prijateljice je za kratko vreme prikupila stotine hiljada lajkova i komentara, a fanovi nisu krili oduševljenje novom kampanjom.

Ameli Tremble je kanadski model i influenserka koja poslednjih meseci često sarađuje sa brendom SYRN, a sa Sidni Svini razvila je blisko prijateljstvo.

Pogledajte u galeriji i kadrove Sidni Svini zbog kojih su se muškarci preznojili:

1/7 Vidi galeriju Sidni Svini u donjem vešu tokom snimanja reklame za brend „SYRN“ Foto: SYRN / Planet / Profimedia, SYRN / Instagram / Ferrari / Profimedia

Brend SYRN, koji je glumica pokrenula početkom 2026. godine, od samog lansiranja privlači veliku pažnju. Posebnu buru izazvala je promotivna kampanja u kojoj su brushalteri bili postavljeni na čuveni natpis Holivud, bez zvanične dozvole, što je izazvalo brojne reakcije u javnosti.

(Kurir.rs/Najžena)

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