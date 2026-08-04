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Glumica Betani Džoj Lenc, najpoznatija po ulozi Hejli Džejms Skot u seriji „One Tree Hill“, otvoreno je govorila o teškom periodu života koji je provela u verskoj zajednici sa strogim pravilima. Kako je ispričala, tokom braka sa sinom vođe grupe bila je primorana da poštuje takozvani „raspored seksa“, iako joj je intimni odnos sa suprugom izazivao mučninu i strah.

Gostujući u podkastu „Call Her Daddy“, glumica je zajednicu „Porodica velike kuće“ opisala kao „grupu visoke kontrole“. U njoj je provela približno deset godina, početkom dvehiljaditih, a vremenom se preselila i na porodično imanje na severozapadu Pacifika.

Pogledajte u galeriji fotografije glumice:

1/8 Vidi galeriju Betani Džoj Lenc je američka glumica, pevačica i autorka, najpoznatija po ulozi Hejli Džejms Skot u TV seriji Tri Hil Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia, Katrina Jordan / Sipa USA / Profimedia

Prema njenim rečima, vođa grupe, kojeg je nazivala „glavnim sveštenikom“, podstakao ju je da se uda za jednog od njegovih sinova. Identitet bivšeg supruga u razgovoru nije želela da otkrije, već ga je predstavila inicijalima KB.

„Udala sam se za pogrešnu osobu“

Betani je objasnila da je njihov odnos na početku delovao „zaigrano i lako“, ali je ubrzo shvatila da među njima ne postoji dublja povezanost.

„Nije bilo mnogo intelektualne stimulacije“, priznala je, dodajući da joj je u tom trenutku izgledalo kao da nema mnogo izbora.

„Nisam mogla da izlazim sa nekim ko nije hrišćanin, ali ni sa bilo kim ko nije pripadao grupi“, ispričala je glumica.

Foto: Cau-Rochon-Vollet / Sipa Press / Profimedia

Brak se, kako kaže, postepeno pretvorio u svojevrsni dogovor, iako je prethodno verovala da će joj uzdržavanje od intimnih odnosa do venčanja doneti bliskost kakvu je priželjkivala.

„Mislila sam da, ako se sačuvam za brak, obećanje je neverovatan seks i duboka intimnost. Kao da ništa nikada nije toliko dobro i da je to najbolja stvar na svetu“, rekla je.

Međutim, stvarnost je bila potpuno drugačija.

„Onda smo imali seks, a ja sam se pitala: ‘Zašto se osećam tako tužno? Ne osećam se povezanije sa tobom. Osećam se još udaljenije.’“

Odredili su im „raspored seksa“

Foto: KEVIN WINTER / Getty images / Profimedia

Pošto nije pokazivala interesovanje za intimne odnose, ljudima iz zajednice obratili su se za pomoć. Njihovo rešenje bilo je da supružnici naprave unapred utvrđen raspored.

„Pošto sam bila toliko nezainteresovana za seks, tražili su od mene da ga imam po rasporedu“, ispričala je Lenc.

Kako tvrdi, govorili su joj da bez obzira na to kako se oseća mora da ispuni ono što su predstavljali kao njenu bračnu obavezu.

„Govorili su mi: ‘Jednostavno morate to da uradite. Samo uradi to. To je tvoja dužnost. To je tvoj posao kao žene. Tvoje emocije će se uskladiti. Ako to budeš radila dovoljno dugo, na kraju ćeš pronaći način da uživaš.’“

Glumica je priznala da je pokušavala da ispuni očekivanja iako je takav odnos mrzela, jer je verovala da bi odbijanje moglo da ugrozi njen brak i položaj u zajednici.

„To je bila rutina u kojoj sam morala da učestvujem kako bih sačuvala mir u braku“, objasnila je.

Susreti na aerodromu izazivali su joj mučninu

Foto: Brad Barket / Getty images / Profimedia

Dok je u Vilmingtonu snimala seriju „One Tree Hill“, njen tadašnji suprug često je boravio na severozapadu Pacifika. Kada bi joj dolazio u posetu, očekivalo se da ponovo počnu da poštuju dogovoreni raspored intimnih odnosa.

„Svaki put mi je bilo muka. To je kasnije uticalo i na moje odnose sa drugim muškarcima, posebno kada je trebalo da ih sačekam na aerodromu“, priznala je.

Sama pomisao na njegov dolazak, kako kaže, izazivala joj je snažan strah.

„Osećala sam ogroman strah i mučninu dok sam dolazila na aerodrom da ga vidim, jer sam znala da ću naredne dve ili tri nedelje morati ponovo da započnem taj raspored seksa.“

Ne krivi samo bivšeg supruga

Betani Džoj Lenc Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Iako se njihov brak završio, Lenc je naglasila da i dalje saoseća sa bivšim mužem. Smatra da je i on bio žrtva sredine u kojoj je odrastao i uverenja koja su mu usađivana od detinjstva.

„Jadnik nikada nije imao priliku. Odgajao ga je narcis. Bio je gurnut u brak koji mu nije odgovarao. Radio je najbolje što je umeo, a hranjen je svim tim lažima o muškarcima i mačizmu. U tome je odrastao“, rekla je.

Betani Džoj Lenc bila je u braku sa muzičarem Majklom Galeotijem od 2005. do 2012. godine. Zajedno su dobili ćerku Mariju Rouz. Ipak, kada je govorila o životu u grupi i „rasporedu seksa“, glumica bivšeg supruga nije imenovala, već ga je nazivala isključivo inicijalima KB.

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