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U svetu visoke mode i visokog društva retko se rađa osoba kojoj su se apsolutno svi divili, a upravo je to pošlo za rukom ženi pred čijom je lepotom i stavom čak i Merilin Monro priznala da oseća nesigurnost.Neno ime bilo je Bejb Pejli, i bila je sinonim za prefinjenost i besprekoran ukus. Iako nikada nije glumila na filmskom platnu niti pevala, njen lik i pojava nadahnjivali su najveće svetske kreatore i pisce.

Žene su opčinjeno imitirale svaki njen korak, a vodeće modne kuće utrkivale su se za čast da je odeva. Ipak, iza te savršene fasade modne ikone krila se sudbina ispunjena bolnim kompromisima i patnjom, dok je ona u potaji čeznula za jednostavnom, iskrenom ženskom srećom.

Pogledajte u galeriji fotografije Bejb Pejli:

1/6 Vidi galeriju Bejb Pejli Foto: Printscreen/Facebook/Historic Imagery, Printscreen/Instagram/babe_paley

Odrastanje u senci visokih očekivanja

Barbara Kušing potiče iz porodice u kojoj se društveni status cenio iznad svega. Odgajana uz oca, čuvenog neurohirurga, i majku koja je ćerke od malih nogu usmeravala ka što prestižnijoj udaji, Barbara je sa sestrama Meri i Betsi učila strog bonton i veštinu besprekornog predstavljanja u javnosti. U tom okruženju reputacija i fizički izgled stavljani su ispred svega.

Sa devetnaest godina zvanično je zakoračila u visoko društvo na debitantskom balu kojem je prisustvovao i sam predsednik Ruzvelt sa svojim sinovima. Posedovala je sve adute za uspeh - bogatstvo, uticajno prezime i neprevaziđen urođeni osećaj za stil. Ubrzo je dobila posao u američkom časopisu Vog, što je za devojku bez visoke stručne spreme bila izuzetna prilika da uđe u sam vrh modne industrije i dobija kreacije vodećih dizajnera bez ikakvog čekanja i naknade.

Stvaranje trendova i ikona stila

Njen sofisticirani ukus dobio je zvaničnu potvrdu 1945. godine, kada se našla na prvom mestu liste najelegantnijih žena u SAD, zadržavši tu titulu narednih deceniju i po. Veličine poput Živanšija i Oskara de la Rente smatrale su je merilom vrhunske elegancije.

Priča se da je jednom tokom vrelog letnjeg dana sasvim slučajno vezala maramu oko ručke svoje torbe - već sutradan taj detalj postao je modni hit u čitavom Njujorku. Njena sposobnost da bez napora diktira trendove inspirisala je i Trumana Kapotea, koji je u njoj pronašao nadahnuće za lik Holi Golajtli u kultnom romanu "Doručak kod Tifanija". Kapote je bio opčinjen njenim držanjem, pokretima i načinom govora, nazivajući je jednom od svojih najvećih životnih fascinacija.

Bejb Pejli bila je inspiracija Trumanu Kapoteu Foto: Printscreen/Facebook/Historic Imagery

Zlatni kavez i stroga pravila

Na njenim okupljanjima boravila je svetska elita, od Grejs Keli do vojvotkinje od Vindzora, a Bejb je imala dar da se svaki gost u njenom prisustvu oseća posebno. Pamtila je imena svih zvanica i imala nepogrešiv osećaj za humor. Ipak, iza te spontanosti krila se neverovatna mentalna snaga jer niko nije slutio kroz kakve unutrašnje borbe prolazi.

Nakon šestogodišnjeg prvog braka sa Stenlijem Mortimerom, usledila je udaja za medijskog magnata Vilijama Pejlija. Dok je njemu ovaj brak otvorio vrata najviših aristokratskih krugova, ona je napustila karijeru i u potpunosti se posvetila ulozi idealne supruge.

Ubrzo nakon venčanja, Vilijam je počeo otvoreno da je vara, što je trajalo narednih trideset godina. Pored neverstva, ulaže joj je i stroga pravila - zabranio joj je razgovore sa medijima bez njegovog odobrenja, a decu je držao na distanci. Sa sinom Vilijamom i ćerkom Kejt viđala se samo vikendima, između brojnih zabava i prijema. Bejb je čak vodila beležnicu sa stavovima svog muža kako bi izbegla bilo kakvo neslaganje. U najtežim trenucima Truman Kapote ju je savetovao da na taj brak gleda isključivo kao na poslovni aranžman, što joj je pomoglo da sačuva dostojanstvo i besprekornu sliku u javnosti.

Bejb Pejli Foto: Printscreen/Instagram/babe_paley

Nepokolebljiva elegancija do samog kraja

Sredinom sedamdesetih godina dijagnostikovan joj je rak pluća, prouzrokovan dugogodišnjim konzumiranjem cigareta. Ipak, suočena sa teškom bolešću, ostala je dosledna svom perfekcionizmu. Sama je detaljno organizovala sopstveni ispraćaj, uključujući i jelovnik za zvanice.

Svoj dragoceni nakit poznatih draguljarskih kuća Tifani i Kartije spakovala je u posebne kesice sa ispisanim imenima naslednika. Preminula je 6. jula 1978. godine, samo dan nakon 63. rođendana, otišavši sa ovog sveta jednako otmeno kako je kroz njega i koračala. Njen suprug tek je nakon njenog odlaska javno priznao da je bila najsavršenije stvorenje koje je ikada poznavao.

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