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Incident se dogodio dok je Hari Stajls šetao binom i komunicirao sa publikom, kada je iznenada izgubio ravnotežu i pao na pod.

Publika je na trenutak zanemela, ali je pevač brzo reagovao — uz osmeh je ostao na podu, našalio se na sopstveni račun i bez zadrške nastavio da peva naredne stihove.

Ubrzo su usledile ovacije i glasni aplauzi, a fanovi su njegov profesionalizam i spontanost nagradili gromoglasnim reakcijama.

Snimci ovog trenutka brzo su se proširili društvenim mrežama, gde su mnogi istakli da je upravo ovakav pristup razlog njegove ogromne popularnosti.

Prema navodima stranih medija, pad je verovatno bio posledica klizave bine, nakon jake kiše i grada koji su prethodno pogodili grad i ostavili površinu mokrom i opasnom za kretanje.

Iako je pad mogao da pokvari atmosferu, Stajls je pokazao da čak i nezgodne situacije može da pretvori u deo spektakla, nastavivši koncert bez ikakvih problema i uz osmeh koji je osvojio publiku.

(Kurir.rs/b92)

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