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Arijana Grande odustala je od planiranog debija na Vest Endu, a nakon završetka turneje povući će se iz javnosti.

Odluka dolazi nakon sve učestalijih rasprava o njenoj težini i izgledu. Njen portparol je u nedelju potvrdio da pevačica planira da napravi pauzu zbog "neprestanog pritiska javnosti", piše Page Six.

Odluka o povlačenju nakon turneje

"Arijana će se povući iz javnog života nakon što završi turneju Eternal Sunshine", izjavio je njen predstavnik za magazin People. Dodao je da se raduje završetku turneje "u velikom stilu, zdrava i srećna", nakon čega planira da uzme "zasluženi odmor od posla zbog kojeg je bila izložena stalnim kritikama i pažnji javnosti".

"Ova turneja za nju je bila predivno iskustvo. Obožava svoje fanove i uživala je u svakom minutu nastupa", dodao je predstavnik.

Odustala od debija na Vest Endu

Potvrđeno je i da pevačica napušta novu postavu mjuzikla Sunday in the Park with George Stivena Sondhajma. Sledećeg leta trebalo je da nastupi u londonskom Barbikan centru zajedno sa Džonatanom Bejlijem, kolegom iz filma Wicked.

1/7 Vidi galeriju Arijana Grande Foto: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, imageSPACE, Imagespace / Alamy / Profimedia

Novi spot pokrenuo rasprave o izgledu

Rasprave o izgledu pevačice dodatno su se pojačale nakon što je u petak objavljen spot za pesmu Petal. Grande se u spotu pojavljuje u odevnoj kombinaciji inspirisanoj filmom Briljantin, a fanovi su na društvenim mrežama ubrzo počeli da komentarišu njen izgled.

"Ekstremno je mršava i to je zabrinjavajuće", glasio je jedan komentar.

Drugi korisnik napisao je: "Mislim da ljudi imaju pravo da budu zabrinuti za njeno zdravlje", dok je treći komentarisao da joj "kosti bukvalno iskaču".

Izvor blizak pevačici stao je u njenu odbranu i osvrnuo se na nagađanja o njenom zdravlju.

"Njeni nastupi su fizički veoma zahtevni i traže vrhunsku kondiciju. Ona svake večeri nastupa na najvišem nivou, zdrava je i uspešna", rekao je izvor.

Grande o "opasnim" komentarima

Grande je u novembru 2025. upozorila fanove na to koliko komentari o tuđem telu mogu biti opasni. Tada je na Instagramu podelila isečak iz intervjua iz 2024. godine u kojem je govorila o negativnim reakcijama na svoj izgled.

Arijana Grande Foto: John Angelillo / UPI / Profimedia

"Teško je zaštititi se od te buke kada si mlad i slušaš razne stvari", rekla je tada.

"Mislim da je to neprijatno bez obzira na to u kojoj meri to doživljavate. Čak i ako odete na porodični ručak pa vam baka kaže: 'Bože, kako si smršao/la! Šta se dogodilo?' ili: 'Ugojio/la si se! Šta se dogodilo?'"

"Mislim da smo kao društvo postali previše opušteni kada je reč o nečemu što uopšte ne bismo smeli da radimo - da komentarišemo tuđa tela i nagađamo šta se dešava u nečijem privatnom životu, sa nečijim zdravljem ili načinom na koji se neko predstavlja", zaključila je tada pevačica.

(Kurir.rs/B92)

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