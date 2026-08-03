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Povodom američkog Dana sestara, holivudska zvezda Sandra Bulok podelila je na Instagramu seriju retkih porodičnih uspomena sa mlađom sestrom Džesin Bulok-Prado. Poznata glumica, koja svoju sestru iz milošte zove Džidži, obradovala je pratioce trenucima iz privatnog života na kojima uživaju u prirodi i odmoru u visećoj mreži, a dodala je i njihovu zajedničku uspomenu iz mladosti, prenosi portal InStyle.

Uz ove dirljive prizore, Sandra je navela citat iz dela "The Book of Magic" književnice Alis Hofman: "Kada imaš sestru, nekoga ko zna kakva si nekada bila i kakva ćeš uvek biti, ne postoji dublja povezanost ni čvršća veza," napisala je glumica a svoju emotivnu objavu glumica je zaokružila porukom posvećenom Džesin:

Sandra Bulok mlađoj sestri čestitala Dan sestara Foto: Printscreen/Instagram/sandrabullock

"Srećna sam što imam ovu briljantnu dušu koja poznaje moje pravo ja, sa svim manama, a ipak me bira i voli. Svaki. Božji. Dan. Srećan Dan sestara, onima koje su nam date rođenjem i onima koje smo izabrale na svom putu! Volim te, DžiDži".

Razvoj odnosa tokom odrastanja

Džesin je od svoje poznate sestre mlađa šest godina. U razgovoru za magazin The Guardian otkrila je da tokom ranog detinjstva nisu bile naročito povezane upravo zbog te starosne razlike:

Sandra Bulok mlađoj sestri čestitala Dan sestara Foto: Printscreen/Instagram/sandrabullock

"Nijedna tinejdžerka koja drži do sebe ne želi da joj se naporna mlađa sestra stalno mota oko nogu", objasnila je da se situacija preokrenula u kasnijim godinama: "Tek kada sam krenula u srednju školu, razlika u godinama prestala je da bude važna i postale smo zaista bliske."

Zajednički projekti i kasnije karijere

Pored privatne bliskosti, sestre su izgradile i uspešnu poslovnu relaciju. Osnovale su produkcijsku kuću Fortis Films 1995. godine, u okviru koje su radile na ostvarenjima kao što su "Gun Shy" i "Cura na zadatku 2: Lepa i opasna", dok je Džesin pomogla i u kreiranju filma "Practical Magic". Nakon filmske industrije, Džesin se profesionalno preusmerila na kulinarstvo i danas se bavi poslastičarstvom, a izdala je i sopstveni kuvar pod nazivom "My Vermont Table".

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