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Lorde(29) bila je glavna zvezda festivala koji je održan u Grant Parku u Čikagu, gde su izuzetno visoke temperature otežale boravak publici, preneo se Sun.

Prema navodima NBC Čikago, novozelandska muzičarka morala je privremeno da zaustavi nastup kako bi medicinske ekipe mogle da priđu obožavaocima za koje se navodi da su gubili svest.

Isti medij piše da je Lorde, čije je pravo ime Ela Marija Lani Jelič-O'Konor, najmanje tri puta pozvala obezbeđenje da reaguje i pomogne fanovima kojima je pozlilo u prvim redovima publike.

Pretpostavlja se da je aktuelni toplotni talas u Čikagu doprineo lošem stanju pojedinih posetilaca, pošto su temperature ove nedelje dostizale oko 32 stepena Celzijusa.

I sama pevačica govorila je vremenskim uslovima kada je na početku nastupa publici poručila: "Odavde odozgo deluje kao da vam je baš vruće."

Nakon kraće pauze, Lorde je nastavila koncert i izvela neke od svojih najvećih hitova, među kojima su "Royals", "Supercut", "Green Light" i "Ribs".

Kao posebno iznenađenje za publiku, na binu je pozvala i Charli XCX, glavnu zvezdu festivalskog programa u petak, sa kojom je izvela duet pesme "Girl, So Confusing".

Lorde Foto: Profimedia

Ovo nije prvi put da Lorde nastupa na festivalu Lollapalooza – prvi put se predstavila publici još 2014. godine.

Bila je planirana kao glavna zvezda festivala i 2017. godine, ali je tada loše vreme ponovo napravilo probleme. Obilna kiša primorala je organizatore da prekinu njen nastup i evakuišu festivalski prostor.

(Kurir.rs/B92)

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