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Dua Lipa ponovo se našla na meti kritika srpske javnosti zbog predstavljanja poznatih balkanskih specijaliteta. Nakon što je ranije ajvar nazvala albanskim delikatesom, sada je buru na društvenim mrežama izazvala leskovačka pljeskavica.

Popularna pevačica albanskog porekla snimljena je tokom noćnog izlaska kako oko pola pet ujutru jede pljeskavicu. Međutim, ovaj specijalitet na društvenim mrežama predstavljen je kao „tradicionalni kosovski sendvič“, što je izazvalo brojne burne reakcije u Srbiji.

Korisnici društvenih mreža odmah su počeli da dele snimak, uz komentare da je reč o još jednom pokušaju prisvajanja srpske gastronomske tradicije.

„Ljudi, oni sada hoće da nam uzmu i pljeskavicu“, glasio je jedan od komentara koji je privukao posebnu pažnju.

Ranije govorila o ajvaru

Ovo nije prvi put da je Dua Lipa izazvala raspravu zbog hrane sa ovih prostora. Srpska javnost dobro pamti i njeno gostovanje u popularnoj američkoj emisiji „Hot Ones“, koju vodi Šon Evans.

Kada ju je voditelj upitao koji bi albanski specijalitet svako trebalo da proba, pevačica je preporučila ajvar. Objasnila je i kako se priprema, navodeći da se odlično slaže sa jajima, tostom i pitom od spanaća, koju je takođe predstavila kao albanski specijalitet.

Posebnu pažnju privukao je detalj koji se pojavio tokom njenog izlaganja. Dok je Dua govorila o ajvaru, preko celog ekrana prikazana je fotografija tegle na kojoj je jasno pisalo „Leskovački ajvar“.

Dua Lipa izjavila da je ajvar albanski specijalitet Foto: Youtube printscreen First We Feast

Odakle potiče pljeskavica?

Pljeskavica se smatra jednim od najpoznatijih jela srpske nacionalne kuhinje, iako se danas priprema širom Balkana. Svetski gastronomski atlas „TasteAtlas“ opisuje je kao srpsko nacionalno jelo od mlevenog mesa, zbog čega je često nazivaju i „srpskim hamburgerom“.

Ime je dobila po načinu pripreme – od glagola „pljeskati“, jer se meso tradicionalno oblikuje i rastanjuje među dlanovima pre nego što se stavi na roštilj. Pravi se od jedne ili više vrsta mesa, najčešće junetine, svinjetine i teletine, uz dodatak začina, crnog luka i paprike.

Iako se njeni daleki koreni povezuju sa orijentalnom kuhinjom i uticajima koji su na Balkan stigli tokom osmanskog perioda, pljeskavica je vremenom postala jedan od simbola srpske gastronomije. Posebno mesto zauzima leskovačka pljeskavica, poznata po pikantnijem ukusu i načinu pripreme karakterističnom za jug Srbije.

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