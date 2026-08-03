"Sponzoruše ne rađaju sedmoro dece": Hilarija Boldvin oštro odgovorila na kritike da je sa mužem iz koristi
Hilarija Boldvin odlučila je da konačno odgovori na učestale prozivke da seza slavnog glumca Aleka Boldvina udala samo zbog novca. Tokom nedavnog gostovanja u jednoj emisiji, otkrila je zbog čega je u ranoj fazi zabavljanja redovno odbijala njegove vredne poklone, istakavši da je činjenica što imaju sedmoro naslednika najbolji dokaz iskrenosti njenih emocija.
Želja za nezavisnošću na samom početku
U gostovanju na radiju SiriusXM, Hilarija je priznala da su je zli jezici u početku izuzetno povređivali.
"Pogađalo me jer jednostavno nisam takva osoba. Od samog početka - mislim da to dosad nisam ni pominjala, stalno je pokušavao nešto da mi kupi, a ja bih mu govorila: 'Ne, ne želim to'".
Pogledajte fotografije Aleka i Hilarije Boldvin:
Kada su se prvi put sreli 2011. godine, Alek je imao 52 godine i bio je afirmisana holivudska zvezda, dok je dvadesetsedmogodišnja Hilarija radila kao instrukorka joge. Prisećajući se tog perioda, navela je da je živela veoma skromno u Njujorku i u hladnim danima grejala dlanove na zagrejanom kompjuteru. Odbijanje darova bio je njen svestan izbor kako bi bila potpuno sigurna u sopstvena osećanja.
"Nisam želela da mi išta kupuje jer sam htela da budem sigurna da mi se sviđa zbog onoga što jeste, a ne da postanem zarobljenica u toj vezi. Ljudi koji ulaze u odnos iz takvih motiva često završe u vrlo lošoj situaciji. Morala sam da znam da zaista želim da budem tu".
Velika porodica kao odgovor kritičarima
Nakon venčanja u junu 2012. godine, par je dobio sedmoro dece: Karmen (12), Rafaela (11), Leonarda (9), Romea (8), Eduarda (5), Mariju (5) i Ilariju (3), dok Alek iz prethodne zajednice sa Kim Bejsinger ima i ćerku Ajrland. Upravo brojne naslednike Hilarija vidi kao neoboriv dokaz protiv tvrdnji da je u brak ušla iz računa.
"To je valjda pravi test. Hoćete li me i dalje zvati sponzorušom? Mislim, pre svega, sedmoro dece nije nešto što sponzoruše rade. Rodiš jedno i odeš. Ne rađaš sedmoro jer su deca izuzetno skupa", zaključila je.
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