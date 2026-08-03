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Hilarija Boldvin odlučila je da konačno odgovori na učestale prozivke da seza slavnog glumca Aleka Boldvina udala samo zbog novca. Tokom nedavnog gostovanja u jednoj emisiji, otkrila je zbog čega je u ranoj fazi zabavljanja redovno odbijala njegove vredne poklone, istakavši da je činjenica što imaju sedmoro naslednika najbolji dokaz iskrenosti njenih emocija.

Želja za nezavisnošću na samom početku

U gostovanju na radiju SiriusXM, Hilarija je priznala da su je zli jezici u početku izuzetno povređivali.

"Pogađalo me jer jednostavno nisam takva osoba. Od samog početka - mislim da to dosad nisam ni pominjala, stalno je pokušavao nešto da mi kupi, a ja bih mu govorila: 'Ne, ne želim to'".

Pogledajte fotografije Aleka i Hilarije Boldvin:

1/9 Vidi galeriju Alek Boldvin i Hilarija Boldvin Foto: Profimedia, Printscreen/Instagram, MPI04 / Capital pictures / Profimedia

Kada su se prvi put sreli 2011. godine, Alek je imao 52 godine i bio je afirmisana holivudska zvezda, dok je dvadesetsedmogodišnja Hilarija radila kao instrukorka joge. Prisećajući se tog perioda, navela je da je živela veoma skromno u Njujorku i u hladnim danima grejala dlanove na zagrejanom kompjuteru. Odbijanje darova bio je njen svestan izbor kako bi bila potpuno sigurna u sopstvena osećanja.

"Nisam želela da mi išta kupuje jer sam htela da budem sigurna da mi se sviđa zbog onoga što jeste, a ne da postanem zarobljenica u toj vezi. Ljudi koji ulaze u odnos iz takvih motiva često završe u vrlo lošoj situaciji. Morala sam da znam da zaista želim da budem tu".

Velika porodica kao odgovor kritičarima

Alek Boldvin i Hilarija Boldvin Foto: Profimedia

Nakon venčanja u junu 2012. godine, par je dobio sedmoro dece: Karmen (12), Rafaela (11), Leonarda (9), Romea (8), Eduarda (5), Mariju (5) i Ilariju (3), dok Alek iz prethodne zajednice sa Kim Bejsinger ima i ćerku Ajrland. Upravo brojne naslednike Hilarija vidi kao neoboriv dokaz protiv tvrdnji da je u brak ušla iz računa.

"To je valjda pravi test. Hoćete li me i dalje zvati sponzorušom? Mislim, pre svega, sedmoro dece nije nešto što sponzoruše rade. Rodiš jedno i odeš. Ne rađaš sedmoro jer su deca izuzetno skupa", zaključila je.

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