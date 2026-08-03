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Izložba pod nazivom "John Galliano: Horizons" ući će u istoriju kao tek četvrta postavka njujorškog Costume Institute-a posvećena radu samo jednog dizajnera. Pre njega, ovu čast imali su jedino Iv Sen Loran (1983), Rej Kawakubo (2017) i Karl Lagerfeld (2023).

Ovakva odluka već je pokrenula žestoke debate u javnosti, pre svega zbog Galijanove burne prošlosti - puta od apsolutnog vrha visoke mode, preko skandala i pada, pa sve do kreativnog vaskrsenja.

40 godina karijere: Od Givenchy-ja i Dior-a do Margiele

Izložba "John Galliano: Horizons" obuhvatiće više od 40 godina dugu karijeru britanskog dizajnera. Umesto klasičnog hronološkog prikaza, postavka je zamišljena kao istraživanje Galijanove opčinjenosti uspomenama, teatrom, vrhunskim zanatstvom i vizuelnom transformacijom.

Pored arhivskih komada iz njegovih ranih dana, posetioci će moći da vide kultne kreacije koje je stvarao za modne kuće Givenchy i Dior, pa sve do njegovog rada u kući Maison Margiela — uključujući i čuvenu Artisanal kolekciju za proleće/leto 2024, koja je već proglašena jednim od najvećih couture momenata ove decenije.

Postavka koja ne beži od skandala i kontroverzi

Ono što ovu izložbu odvaja od uobičajenih retrospektiva jeste činjenica da neće ulepšavati prošlost. Kustosi su zvanično potvrdili da postavka neće zaobilaziti Galijanov pad iz 2011. godine, kada je otpušten iz Diora nakon skandala i kasnijih javnih izvinjenja.

Izložba će se direktno baviti odnosom između umetničkog genija i lične odgovornosti, sa ciljem da prikaže pun krug njegove karijere — spajajući neosporan kreativni uticaj sa posledicama i lekcijama iz njegove lične istorije.

Zbog 3 rečenice pao sa vrha modnog sveta

Galijano, koga u modnom svetu nazivaju još i "l'enfant terrible" ("buntovni dečak" prim. prev.) Ostavio je potpis na kreacijama koje se smatraju remek-delima, podizao revolucije, započinjao evolucije i usput pravio skandale zbog kojih je dospeo na stub srama i bio prognan iz sveta šou-biznisa. Ipak, nijedan od tih ispada nije uspeo da baci u senku njegov vanserijski talenat, autentičnost, uticaj i, pre i posle svega, blistavi um.

Rođen kao Huan Karlos Antonio Galijano na Gibraltaru, 28. novembra 1960. godine. Majka i baka poreklom iz Španije, ali i toplo, egzotično okruženje u kojem je odrastao probudili su u njemu interesovanje za umetnost i njene draži, te je bilo jasno kakav će profesionalni put odabrati.

Džon Galijano, Ana Vintur i Karl Lagerfeld Foto: Valdmanis / United Archives / Profimedia

Iako su kreacije nalik na kostime iz bajki oduševljavale kritičare i modne znalce, komercijalno su bile neisplative. Bankrota su ga spasili Ana Vintur i Andre Leon Tali, koji su imali velike planove za mladog kreatora.

"Spavao je u vreći na podu, u kući svojih prijatelja", prisetio se Tali, koji je ubedio portugalsku bogatašicu i pokroviteljku visoke mode, Sao Šlumberže, da ustupi Galijanu prazan hotel iz 18. veka kako bi mogao da održi reviju.

1/7 Vidi galeriju Džon Galijano Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia, DOUG KANTER / AFP / Profimedia, PATRICK KOVARIK / AFP / Profimedia

Značajan deo njegove biografije zauzimaju i bizarni ispadi. Jedan od najluđih bez sumnje je incident od pre dvadesetak godina, kada je boravio u londonskom "Ricu" i, toliko pijan da nije znao za sebe, puna četiri sata okupirao lift go kao od majke rođen. Mjaukao je, siktao i režao na svakog ko je pokušao da uđe, vičući da je Lav, piše Žena blic.

Pod dejstvom alkohola bio je i u decembru 2010, kada je u pariskom baru izvređao grupu Jevrejki, rekavši: "Volim Hitlera. Ljudi poput vas bi sada bili mrtvi. Vaše majke, vaši preci bili bi ubijeni, gasom." Snimak sa antisemitskim izjavama pojavio se u februaru 2011, neposredno pred početak Nedelje mode.

Bila je to kap koja je prelila čašu – i koja ga je koštala mesta kreativnog direktora u Dioru, gde je proveo 14 sjajnih godina, pa je zbog ovih izjava i skandala dobio otkaz.

Tokom izgnanstva lečio se od poroka i tražio spas u prirodi, a onda se konačno vratio: "Sposoban sam da stvaram. Spreman sam da stvaram... I nadam se da ću kroz svoje pokajanje dobiti drugu šansu". Tu priliku pružila mu je 2014. kuća Maison Margiela, koju je vodio narednih deset godina.

Sada je, pomalo neočekivano, potpisao "pakt" sa Martom Ortegom, direktorkom poznatog španskog brenda omiljenog u Srbiji, a prva kolekcija najavljena je za septembar.

Šta nas očekuje na crvenom tepihu Met Gale 2027?

Met Gala 2027. tradicionalno će se održati početkom maja 2027. godine, dok će izložba za javnost biti otvorena od 9. maja 2027. do 9. januara 2028. godine.

S obzirom na to da je Galijanov rukopis prepoznatljiv po dramatičnim siluetama, spektakularnim korsetima i teatralnim tkaninama, crveni tepih u Njujorku 2027. godine mogao bi da ode u istoriju kao jedan od najkreativnijih i najspektakularnijih do sada. Modni svet se već spremno priprema za čist spektakl!

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