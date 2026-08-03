Slušaj vest

Poznato je da Blejk Lajvli i pop zvezda Tejlor Svift više nisu prijateljice, nakon što su godinama bile kao sestre i pošto je pevačica čak bila kuma deci Rajana Rejnoldsa i glumice.

One su se navodno udaljavale godinama, ali je situacija eskalirala nakon što je Tejlor Svift umalo uvučena u Blejkin pravni spor sa Džastinom Baldonijem, a poruke koje su dospele do javnosti su pokazale da je glumica navodno koristila prijateljstvo s pevačicom da pojača svoj uticaj.

One već dugo nisu drugarice, pa tako za Blejk Lajvli nije bilo mesta na venčanju Tejlor Svift i Travisa Kelsija na kom je bilo oko hiljadu zvanica.

Blejk Lajvli "pretila" Tejlor Svift?!

Kako sad piše Daily Mail, pojavljuju se novi šokantni detalji o njihovom odnosu, poput toga da je Blejk navodno preko svojih advokata zahtevala da Tejlor Svift na društvenim mrežama napiše da joj je žao što Blejk nije mogla da joj se pridruži na Superboulu.

Blejk Lajvli, Tejlor Svift Foto: EZRA SHAW / Getty images / Profimedia

Poznato je da je Blejk bila Tejlorina gošća u VIP loži na Superboulu 2024, ali 2025. to nije bio slučaj. Prema pisanju Daily Mail-a, ona je tada tražila da Tejlor napiše:

– Baš je tužno što moja najbolja drugarica nije mogla da dođe na Superboul.

Namera je, navodno, bila da se ostavi utisak da između njih ne postoji nikakav sukob, kako bi se javnosti objasnilo odsustvo glumice.

Pevačica je to "odbila", piše dalje ovaj portal, i to posle navodne "pretnje" Blejk Lajvli da će objaviti detalje njihove privatne prepiske koju su vodile 10 godina. Veruje se da bi u njima bilo mnogo detalja o privatnom i, na prvom mestu, ljubavnom životu Tejlor Svift.

– To je bio konačni udar za njihovo prijateljstvo – kaže neimenovani izvor. – Pretnja da će objaviti Tejlorine najintimnije stvari koje joj je poverila ukoliko nešto ne objavi da bi se objasnilo to što Blejk nije bila na Superboulu bila je skandalozna. Nije bilo povratka posle toga.

Blejk Lajvli, Tejlor Svift Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Majkl Gotlib, advokat Blejk Lajvli, oštro negira tvrdnje da je njegova klijentnjima pretila Tejlor Svift i ucenjivala je na ovaj način.

– To je kategorički laž. Nedvosmisleno poričemo ove takozvane optužbe, koje kukavički potiču od navodno anonimnih izvora i potpuno su neutemeljene u stvarnosti – naglasio je on

Blizak odnos nekada najboljih prijateljica je trajno narušen 2024, nakon što je Tejlor Svift uvučena u sukob Blejk Lajvli s a Džastinom Baldonijem, režiserom, producentom i glavnim glumcem u filmu "Sa nama se završava". Blejk je tvrdila da ju je kolega seksualno uznemiravao na snimanju filma, kao i da je protiv nje poveo kampanju kako bi je blatio u javnosti.

Međutim, pravna drama nije ostala samo između njih, već su se u jeku skandala tu našla i mnoga druga velika imena. Baldoni je optužio Lajvlijevu da je koristila svoje prijateljstvo s milijarderkom da bi preuzela kontrolu nad filmom.

Blejk Lajvli, Tejlor Svift Foto: NORTH WOODS / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Tejlor Svift više nije kuma deci Blejk Lajvli

One su se, inače, zbližile 2015. godine, a Džejms, Inez i Beti, Blejkina deca, bila su važan deo života Tejlor Svift, njihove kume, i čak su učestvovali u snimanju njene pesme Gorgeous, a ona im je posvetila i više stihova.

Međutim, mediji su pre nekoliko meseci javili da je Tejlor Svift odlučila da se "povuče" iz uloge njihove kume.

– To je jedna od najtežih odluka koje je morala da donese u životu. Bilo je vrlo emotivno jer ona voli te devojčice. To joj je slomilo srce, ali joj u ovim okolnostima nije dat drugi izbor – otkrio je neimenovani izvor za Daily Mail.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Glumica Hristina Popović smršala 30 kg: