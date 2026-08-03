"Molili su nas da prestanemo" Dženifer Garner otkrila zašto joj je zabranjeno da dolazi na sinovljeve treninge
Dženifer Garner otvoreno je govorila o tome koliko je teško odgajati decu pod budnim okom javnosti i priznala da je u jednom trenutku morala da prestane da odlazi na treninge svog sina zbog ogromnog broja paparaca.
Glumica, koja sa bivšim suprugomBenom Aflekom ima troje dece. Vajolet (20), Fina (17) i Samjuela (14), gostovala je u podkastu Evana Rosa Kaca, gde je ispričala kako je slava uticala na svakodnevni život njihove porodice.
Priseteći se perioda kada je interesovanje medija za njenu porodicu bilo najveće, zvezda je opisala gotovo neverovatne scene.
- Ako bih prošla kroz žuto svetlo na semaforu, iza mene bi kroz crveno prošlo još 15 automobila. Vozili su preko tuđih travnjaka, čak i uzbrdo, samo da bi nas pratili - rekla je Garner.
Situacija je postala toliko ozbiljna da je uticala i na sportske aktivnosti njene dece.
- Pokušavali smo da naš najmlađi sin igra fudbal, ali nas je sportsko udruženje zamolilo da prestanemo da dolazimo jer je za nama stizalo dvadesetak automobila. Problem više nije bio samo u nama, već u tome što je cela industrija potpuno izmakla kontroli - ispričala je glumica.
Garner je priznala da su njena deca najviše ispaštala zbog neprekidnog prisustva fotografa.
- Kada pokušavate da uđete kod pedijatra sa bolesnim detetom u naručju, uplašeni ste, a ne možete da priđete vratima jer vas blokiraju fotografi, jasno je da nešto nije u redu. Deca su bila ta koja su plaćala cenu - rekla je.
Dodala je da joj je bilo neprijatno da govori o tome jer je svesna privilegija koje joj je glumačka karijera donela, ali ističe da je situacija predstavljala opasnost ne samo za njenu porodicu već i za ljude oko njih.
Sada, kada su njihova deca odrasla, glumica kaže da mnogo lakše usklađuje privatni i poslovni život, što joj tokom godina najveće medijske pažnje nije bilo moguće.
(Kurir.rs/Glossy)
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