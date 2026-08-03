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Dženifer Garner otvoreno je govorila o tome koliko je teško odgajati decu pod budnim okom javnosti i priznala da je u jednom trenutku morala da prestane da odlazi na treninge svog sina zbog ogromnog broja paparaca.

Glumica, koja sa bivšim suprugomBenom Aflekom ima troje dece. Vajolet (20), Fina (17) i Samjuela (14), gostovala je u podkastu Evana Rosa Kaca, gde je ispričala kako je slava uticala na svakodnevni život njihove porodice.

1/5 Vidi galeriju Dženifer Garner Foto: Chelsea Lauren / Shutterstock Editorial / Profimedia, printscreen/youtube/Architectural Digest, Profimedia

Priseteći se perioda kada je interesovanje medija za njenu porodicu bilo najveće, zvezda je opisala gotovo neverovatne scene.

- Ako bih prošla kroz žuto svetlo na semaforu, iza mene bi kroz crveno prošlo još 15 automobila. Vozili su preko tuđih travnjaka, čak i uzbrdo, samo da bi nas pratili - rekla je Garner.

Situacija je postala toliko ozbiljna da je uticala i na sportske aktivnosti njene dece.

- Pokušavali smo da naš najmlađi sin igra fudbal, ali nas je sportsko udruženje zamolilo da prestanemo da dolazimo jer je za nama stizalo dvadesetak automobila. Problem više nije bio samo u nama, već u tome što je cela industrija potpuno izmakla kontroli - ispričala je glumica.

Garner je priznala da su njena deca najviše ispaštala zbog neprekidnog prisustva fotografa.

Dženifer Garner Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

- Kada pokušavate da uđete kod pedijatra sa bolesnim detetom u naručju, uplašeni ste, a ne možete da priđete vratima jer vas blokiraju fotografi, jasno je da nešto nije u redu. Deca su bila ta koja su plaćala cenu - rekla je.

Dodala je da joj je bilo neprijatno da govori o tome jer je svesna privilegija koje joj je glumačka karijera donela, ali ističe da je situacija predstavljala opasnost ne samo za njenu porodicu već i za ljude oko njih.

Sada, kada su njihova deca odrasla, glumica kaže da mnogo lakše usklađuje privatni i poslovni život, što joj tokom godina najveće medijske pažnje nije bilo moguće.

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