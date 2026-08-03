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Konačno smo dočekali! Omiljeni superheroj vratio se u bioskope u velikom stilu, opravdao ogromna očekivanja fanova i dokazao zašto je bez premca na filmskom tronu.

Da je reč o apsolutnom fenomenu koji se ne propušta, potvrdile su i impresivne cifre već tokom prvog vikenda prikazivanja. Spajdermen: Novi dan ostvario je fantastičnih 347.000 evra box office prihoda u bioskopima širom Srbije, okupivši čak 50.032 gledaoca. Ovim istorijskim rezultatom, film se zvanično upisao u istoriju kao najuspešnije otvaranje jednog studijskog filma svih vremena u Srbiji po box office zaradi.

Spajdermen: Novi dan Foto: SONY PICTURES / Planet / Profimedia

Junak od krvi i mesa: Priča o slabostima, emociji i velikoj hrabrosti

Novi nastavak vodi nas u potpuno novo poglavlje u životu Pitera Parkera. Četiri godine nakon što je svet zaboravio ko se krije iza poznate maske, Piter se suočava s dosad najtežim životnim ispitima i najmoćnijom pretnjom u svojoj istoriji.

Prema rečima kritičara, film je poseban upravo po tome što ovog superheroja sagledava iz izuzetno bliskog, ljudskog ugla — sa svim njegovim ranjivostima, emotivnim izazovima i unutrašnjim borbama. Upravo je ta snažna emocija ono što je publika prepoznala. Uz akciju od koje zastaje dah i vrhunsku produkciju, ovo je pre svega duboka priča koja iznova podseća zašto Spajdermena volimo i razumemo više od bilo kog drugog junaka.

Foto: Promo

Globalna "Spajder-mania" kakva se retko viđa

Oduševljenje i euforija preplavili su celu planetu. Sa spektakularnih 927 miliona američkih dolara zarade tokom samo jednog vikenda, Spajdermen: Novi dan zabeležio je drugo najveće otvaranje u istoriji svetske kinematografije — odmah iza rekordera Avengers: Endgame.

Ovo nije samo još jedan filmski hit; ovo je bioskopski događaj godine koji se ne zaboravlja.

Pogledajte ga tamo gde mu je i mesto - na velikom platnu!

Spajdermen: Novi dan trenutno igra u bioskopima širom Srbije, a publiku očekuje nezaboravno iskustvo kako u standardnim, tako i u premium bioskopskim formatima.

Bonus video:

00:25 Premijera filma Gospodar Oluje 1 Izvor: Kurir

Junak od krvi i mesa: Priča o slabostima, emociji i velikoj hrabrosti

Novi nastavak vodi nas u potpuno novo poglavlje u životu Pitera Parkera. Četiri godine nakon što je svet zaboravio ko se krije iza poznate maske, Piter se suočava s dosad najtežim životnim ispitima i najmoćnijom pretnjom u svojoj istoriji.

Prema rečima kritičara, film je poseban upravo po tome što ovog superheroja sagledava iz izuzetno bliskog, ljudskog ugla — sa svim njegovim ranjivostima, emotivnim izazovima i unutrašnjim borbama. Upravo je ta snažna emocija ono što je publika prepoznala. Uz akciju od koje zastaje dah i vrhunsku produkciju, ovo je pre svega duboka priča koja iznova podseća zašto Spajdermena volimo i razumemo više od bilo kog drugog junaka.







Globalna "Spajder-mania" kakva se retko viđa

Oduševljenje i euforija preplavili su celu planetu. Sa spektakularnih 927 miliona američkih dolara zarade tokom samo jednog vikenda, Spajdermen: Novi dan zabeležio je drugo najveće otvaranje u istoriji svetske kinematografije — odmah iza rekordera Avengers: Endgame.

Ovo nije samo još jedan filmski hit; ovo je bioskopski događaj godine koji se ne zaboravlja.

Pogledajte ga tamo gde mu je i mesto - na velikom platnu!