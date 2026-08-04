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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Kosem u haremu Foto: Promo

Sadržaj 19. epizode

Posle burnih događaja koji su uzdrmali prestonicu, sultan Ahmed odlučno preuzima vlast u svoje ruke i donosi odluku koja će zauvek promeniti odnose u palati. Dok sultanija Safije pokušava da sačuva svoj položaj i ubedi unuka da promeni mišljenje, Handan i Derviš-paša nastoje da osiguraju da njena moć konačno bude slomljena. U isto vreme, Šahin Giraj i dalje kuje planove iza zidina tamnice u koju je zatvoren, a nove političke igre prete da zapale carstvo.

Suočena sa gubitkom uticaja, sultanija Safije poslednju nadu polaže u Kosem, devojku koju je nekada dovela u harem i kojoj je pružila zaštitu. Međutim, Kosem je primorana da bira između zahvalnosti prema Safije i odanosti sultanu Ahmedu. Njena odluka izazvaće otvoreni sukob koji će zauvek promeniti njihov odnos, a onda Dženet-kalfa u poslednjem trenutku izvlači keca iz rukava.

U palati se dogodio uznemirujući incident Foto: Promo

Istovremeno, Ahmed pruža Kosem dokaz svoje ljubavi i poverenja kakav nijedna konkubina pre nje nije dobila, čime jasno pokazuje koliko je njeno mesto uz njega postalo važno. Ali upravo zbog toga Kosem postaje meta opasnih neprijatelja. Neočekivano otkriće o njenom poreklu i dolazak osobe iz njene prošlosti mogli bi da postanu moćno oružje u rukama onih koji žele da je sruše.

Dok se na granicama države sprema novi vojni pohod, u samom srcu palate dolazi do uznemirujućeg incidenta koji otkriva da neprijatelji mogu da dopru i do sultanovih najčuvanijih odaja. Ahmed naređuje hitnu istragu, a sumnja pada na ljude iz njegovog najbližeg okruženja. Dok se dvorske spletke sve više zaoštravaju, postaje jasno da će predstojeći obračun odlučiti ne samo sudbinu Kosem i sultanije Safije, već i budućnost čitave dinastije.

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