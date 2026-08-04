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Meri Egida Rivera, koju je publika upoznala kao Lolu, baku Neda Lidsa u filmu „Spajdermen: Put bez povratka“, preminula je u 82. godini. Iako joj je to bila prva i jedina filmska uloga, nekoliko minuta pred kamerama bilo je dovoljno da postane jedno od najupečatljivijih lica Marvelovog blokbastera.

Rivera je preminula 15. aprila u Honoluluu, ali je vest o njenoj smrti dospela u javnost tek početkom avgusta. Član njene porodice otkrio je da je prethodno doživela moždani udar i pala u komu. Pošto su lekari procenili da bi njeno zdravstveno stanje ostalo veoma teško čak i ukoliko bi se probudila, porodica je donela odluku da bude isključena sa aparata za održavanje života. Nakon smrti je kremirana.

Od Filipina do Havaja

Meri Rivera rođena je 2. juna 1943. godine u gradu Iloilo na Filipinima, kao ćerka Visentea i Felisije Egide. Kasnije se preselila u Sjedinjene Američke Države i život nastavila na Havajima.

Mnogo pre nego što se pojavila u jednom od najuspešnijih filmova današnjice, Rivera je radila kao nastavnica i radijska voditeljka, a bila je angažovana i kao crkvena misionarka. Ipak, njena ćerka Endži Keli govorila je da je Meri najviše bila ponosna na ulogu majke i bake. Sa suprugom Alehandrom dobila je četvoro dece, a iza nje je ostalo i 11 unučadi i četvoro praunučadi.

Jedna scena bila je dovoljna

U filmu „Spajdermen: Put bez povratka“ iz 2021. godine Rivera je igrala Lolu, odnosno baku Neda Lidsa, kojeg tumači glumac filipinskog porekla Džejkob Batalon.

Pojavljuje se u trenutku kada Ned i Em-Džej pokušavaju da pomoću magičnog prstena pronađu Pitera Parkera. Umesto njihovog prijatelja, kroz otvorene portale u kuću ulaze druge verzije Spajdermena, koje igraju Endru Garfild i Tobi Megvajer.

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