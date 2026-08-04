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Jelisaveta Orašanin i Pavle Mensur već neko vreme uživaju u ljubavi, a iako su u početku izbegavali da svoj odnos izlažu javnosti, sada je jasno da više ne žele da se skrivaju.

Njihova veza izazvala je veliku pažnju medija, ali i podeljene reakcije javnosti. Glumački par se zbog toga nije oglašavao niti je komentarisao tuđe mišljenje, ali su objavama na društvenim mrežama pokazali da više ne mare za komentare.

Pavle Mensur sa psom Ljubicom Jelisavete Orašanin Foto: Instagram/jagodenamagli

Jelisaveta je sada napravila još jedan korak i na svom profilu podelila fotografiju Pavla Mensura sa njenim psom Ljubicom. Reč je o ljubimcu kojeg je glumica usvojila dok je još bila u braku sa košarkašem Milošem Teodosićem.

Pavle je prvi objavio Jelisavetu

Pavle Mensur je prethodno na Instagramu podelio fotografiju Jelisavete Orašanin, koju je uslikao dok je sedela u automobilu na parkingu. Glumica je na fotografiji imala cvet u kosi, dok se Pavle nije video u kadru.

Pavle Mensur objavio fotku Jelisavete Orašanin Foto: Printscreen/Instagram/PavleMensur

Nakon toga usledila je i prisnija objava na kojoj se vidi kako se drže za ruke, uz crveno srce koje je dodatno privuklo pažnju njihovih pratilaca.

Sada je i Jelisaveta odlučila da na svom profilu pokaže novog partnera, objavivši njegovu fotografiju sa Ljubicom, koja već godinama zauzima posebno mesto u njenom životu.

Razlika od 11 godina

Pogledajte u galeriji fotografije Jelisavete Orašanin sa luksuznog odmora:

1/9 Vidi galeriju Jelisaveta Orašanin na Baliju sa decom Foto: printscreen/instagram/jagodenamagli

Veza Jelisavete Orašanin i Pavla Mensura privukla je pažnju i zbog razlike u godinama, budući da je glumac od nje mlađi 11 godina.

Video: Jelisaveta Orašanin igra na haubi