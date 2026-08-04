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Influenser Nikola Stojaković saopštio je da se njegova supruga Jelena porodila u njihovom domu i na svet donela sina Vidaka. Ponosni roditelji podelili su fotografije nastale neposredno nakon porođaja, na kojima nagi poziraju sa novorođenom bebom, dok je Nikola uz emotivne prizore opisao kroz šta su prolazili tokom prethodna 24 sata.

Kako je naveo, za porođaj kod kuće pripremali su se i psihički, a supruzi je poručio da je najhrabrija žena na svetu.

Pogledajte u galeriji kadrove i videa koji su snimili:

1/6 Vidi galeriju Influenser Nikola Stojaković objavio je da se njegova supruga Jelena porodila kod kuće i na svet donela sina Vidaka. Intimne fotografije podelile su javnost. Foto: youtube/ xStojak/xJecika

– Kakvo iskustvo, kakve emocije, koja snaga, moć, adrenalin, ljubav... Ovo je bio rolerkoster emocija i najluđih 24 sata u životu... Uspela si, ljubavi! Ti si moj ponos i najhrabrija žena na svetu! Psihički smo se oboje spremili za ovo i donela si na svet našeg sina Vidaka! – napisao je Nikola Stojaković.

„Molio sam Boga da čujemo njegov plač“

Influenser je potom opisao trenutke tokom kojih je suprugu držao za ruku i posmatrao je kako se porađa. Istakao je da je tada video njenu neverovatnu snagu, smirenost i hrabrost, ali i priznao da je sve vreme strahovao da li će sa bebom biti u redu.

– Ne postoje reči koje mogu da opišu ono što sam osetio držeći te za ruku i gledajući te kako se boriš. Gledao sam ženu koju volim kako pokazuje neverovatnu snagu, smirenost i hrabrost. U tim trenucima sam shvatio da te još više i jače volim, ako je to ikako moguće. Samo sam se molio Bogu da čujemo njegov plač i da bude sve u redu, i tako je na kraju i bilo! Hvala ti što si mi podarila najveći poklon koji sam ikada mogao da dobijem. Hvala ti što si verovala sebi i što si verovala meni da ti budem najveća podrška kada ti je najpotrebnije, što si pokazala koliko je ljubav jaka – dodao je on.

Nikola je zatim poželeo dobrodošlicu sinu i otkrio da njihova porodica sada broji četiri člana.

– Dobrodošao na svet, sine. Čekali smo te svim srcem. Sad nas ima četvoro i pravi smo mali porodić – zaključio je Stojaković.

Porođaj kod kuće podelio javnost

Fotografije nastale ubrzo nakon porođaja izazvale su veliki broj reakcija na društvenim mrežama. Dok su jedni čestitali roditeljima i hvalili Jeleninu hrabrost, drugi su ukazivali na moguće rizike porođaja u kućnim uslovima.

Posebnu pažnju privukla je odluka supružnika da podele veoma intimne prizore na kojima bez odeće poziraju sa bebom. Objava je za kratko vreme pokrenula brojne komentare i različita mišljenja njihovih pratilaca.

Jedan od komentara koji je privukao posebnu pažnju glasio je:

– Čestitam. ALI.... Nikada neću razumeti romantizaciju planiranog kućnog porođaja. Devet meseci sve može da bude savršeno, a onda u nekoliko minuta nastane komplikacija u kojoj su operaciona sala, anesteziolog, neonatolog i transfuzija krvi pitanje života. U takvim trenucima put do bolnice nije detalj – već rizik.

Priroda nije uvek blaga, a medicina je napredovala upravo zato da bi majke i bebe imale veću šansu da prežive. Za mene, planirani kućni porođaj nije hrabrost ni „povratak prirodi“, već preuzimanje nepotrebnog rizika kada postoji bezbednija alternativa.

Posebno smatram problematičnim kada se ovakve odluke javno predstavljaju kao inspiracija ili trend. Takve objave mogu uticati na ljude koji do tada nisu ni razmišljali o toj mogućnosti, a bez dovoljno informacija o rizicima mogu steći utisak da je reč o podjednako bezbednom izboru. Kada je u pitanju život majke i deteta, važno je da javna promocija ne nadjača potpunu i objektivnu informisanost.

Na TikToku ga prati milion ljudi

Nikola Stojaković izgradio je veliku publiku na društvenim mrežama. Na Instagramu ima više od 270.000 pratilaca, dok je na TikToku premašio broj od milion ljudi koji prate njegove objave.

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