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Arijana Grande pre tri godine zamolila je javnost da prestane da komentariše njeno telo. U videu objavljenom na TikToku, odgovarajući na primedbe o svojoj težini, poručila je da postoji "mnogo različitih načina na koje neko može da izgleda zdravo i lepo". Budući da nagađanja o njenom izgledu i zdravlju na društvenim mrežama nisu prestala, njen glasnogovornik objavio je da pevačica nakon završetka aktuelne turneje planira da se "povuče iz javnosti" zbog "stalnog javnog seciranja", piše BBC.

Novi album i kontroverzni spot

Odluka dolazi nakon što je u petak objavila svoj osmi studijski album "Petal" i eksplicitan spot za naslovnu pesmu. Pesma govori o ceni slave, a u spotu Grande glumi mladu zvezdu koja dolazi na audiciju pred članove žirija. Iako se presvlači u različite kostime, niko od njih nije zadovoljan nijednom njenom verzijom.

Isprva joj govore da joj "ne bi škodilo" da smrša, a na kraju joj poručuju da im nedostaje "onakva kakva je bila pre". Grande ih potom sve ubije motornom testerom.

"Ovaj sam album pisala iz stanja u kojem inače nisam, iz nekog nefiltriranog besa", rekla je pevačica.

Podeljene reakcije javnosti

Uprkos poruci pesme, najviše pažnje ponovo je privukao njen izgled. Društvene mreže tokom vikenda preplavili su komentari i snimci ekrana iz spota, a mnogi su tvrdili da ne komentarišu kako bi je kritikovali, nego zato što su zabrinuti za njeno zdravlje.

Najpopularniji komentar ispod spota za pesmu "Petal" na Jutjubu glasi: "Ne radi se o tome da želimo staru Arijanu nazad. Radi se o tome da želimo da bude zdrava."

Pogledajte u galeriji fotografije Arijane Grande:

1/7 Vidi galeriju Arijana Grande Foto: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, imageSPACE, Imagespace / Alamy / Profimedia

Jedna obožavateljka na platformi X napisala je da je pevačica toliko smršala da su ljudi počeli iskreno da se brinu za nju. S druge strane, brojni obožavatelji stali su u njenu odbranu uz hešteg #WeLoveYouAriana, koji se brzo proširio društvenim mrežama. Mnogi su pritom kritikovali ljude koji se i dalje usredsređuju na njen izgled.

"Niko nema pravo da komentariše tuđe telo ili izgled", napisao je jedan korisnik.

Muzička novinarka Sofi Vilijams rekla je za BBC Radio 5 Live da su se komentari o njenom izgledu dodatno pojačali tokom vikenda, dok je promovisala novu muziku: "Zbog toga verujemo da su upravo ti komentari barem delimično uticali na ovu odluku".

Turneja i planovi

Grande bi ove nedelje trebalo da nastavi turneju Eternal Sunshine u Čikagu, nakon čega sledi deset koncerata u londonskoj O2 Areni, gde će se turneja završiti 1. septembra. Njeno povlačenje znači da ipak neće glumiti u mjuziklu Stivena Sondhajma "Sunday in the Park with George" u Londonu 2027. godine, u kojem je trebalo da nastupi uz Džonatana Bejlija, kolegu iz filma "Wicked".

Život pod povećalom javnosti

Arijana Grande je pod lupom javnosti više od 15 godina, praktično polovinu života.

"Ovo radim pred očima javnosti i pod mikroskopom sam od svoje 16. ili 17. godine, tako da sam se svega naslušala", rekla je u intervjuu 2024. tokom promocije prvog filma "Wicked".

Foto: IMAGO / imago stock&people / Profimedia

"Čula sam svaku moguću verziju onoga što sa mnom nije u redu. Onda nešto promeniš, pa opet ne valja, samo iz nekog drugog razloga. To važi za sve, čak i za najjednostavnije stvari poput izgleda. Teško se zaštititi od te buke."

Karijeru je započela kao tinejdžerska glumica u sitkomima Victorious i Sam & Cat. Otkako je 2011. objavila prvi singl, ostvarila je deset pesama na vrhu američke liste i osvojila tri Gremija iz 20 nominacija. Uspešna je i kao glumica, a 2025. bila je nominovana za Oskara za ulogu u filmu "Wicked".

Istovremeno je prolazila kroz veoma teške periode. U samoubilačkom napadu nakon njenog koncerta u Mančesteru 2017. poginule su 22 osobe. Sledeće godine otkrila je da se bori sa simptomima posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP). Rekla je da ne želi da živi u strahu, ali je priznala: „Istina je da je strašno. Strašno je kuda god da odeš. Mesta nakon toga više ne doživljavate isto.“

Nakon smrti bivšeg dečka, repera Meka Milera, 2018. godine, govorila je o tuzi koja ju je "potpuno obuzela". Njene veze i prekidi, uključujući one s Pitom Dejvidsonom, Daltonom Gomezom, Etanom Slejterom i Rikijem Alvarezom, godinama su u središtu medijske pažnje.

Aktivizam i borba za mentalno zdravlje

U još jednoj novoj pesmi, "Oh Well", neimenovanom bivšem partneru ili partnerima poručuje da "svi mogu da idu dođavola".

Foto: John Angelillo / UPI / Profimedia

Grande je otvoreno govorila o borbi s depresijom i opsesivno-kompulzivnim poremećajem (OKP), a zalagala se i za obaveznu terapiju za dečje zvezde. Ovog leta pokrenula je fondaciju Brighter Days Ahead, inicijativu za mentalno zdravlje koja pruža podršku članovima ekipe i izvođačima na njenoj turneji.

"Mnogi možda zaboravljaju da je slavna gotovo 15 godina i da ima vrlo specifičnu životnu priču jer je, nažalost, prošla kroz brojne traume pred očima javnosti. Kao obožavatelji i ljudi iz muzičke industrije, možemo samo da joj poželimo sve najbolje", rekla je Vilijams za BBC.

"Zdravlje može da izgleda drugačije"

U svom video-obraćanju iz 2023. Grande je poručila da bi ljudi trebalo dvaput da razmisle pre nego što komentarišu nečiji izgled ili zdravlje, čak i kada misle da govore "nešto dobro ili dobronamerno".

"Smatram da bismo trebali da budemo obzirniji i suzdržaniji kad je reč o komentarisanju tuđih tela, bez obzira na sve."

Pevačica je tada otkrila da je period u kojem su je mnogi smatrali najzdravijom zapravo bilo vreme kada je uzimala antidepresive, pila alkohol i loše se hranila. Prema njenim rečima, to je bila "najnezdravija verzija njenog tela".

"Zdravlje može da izgleda drugačije. Nikada ne znate kroz šta neko prolazi. Čak i ako nešto komentarišete iz dobre namere, ta osoba možda već radi na sebi ili ima ljude koji joj u tome pomažu," rekla je Arijana.

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