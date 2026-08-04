Slušaj vest

Ariana Grande prekinula je koncert u Čikagu kako bi se direktno obratila publici i objasnila odluku da se, po završetku turneje, privremeno povuče iz javnog života. Pevačica je tokom nastupa sela na binu i održala emotivan govor koji je trajao oko četiri minuta, naglasivši da joj je posle godina provedenih pod neprestanim nadzorom javnosti potreban predah.

Tridesettrogodišnja zvezda trenutno je na turneji „Eternal Sunshine“, koja se završava 1. septembra u Londonu. Njeni predstavnici prethodno su saopštili da će nakon poslednjeg koncerta napraviti pauzu od javnih nastupa, crvenih tepiha, intervjua i drugih obaveza zbog kojih je dugo bila izložena intenzivnoj pažnji medija.

Arijana Grande na dodeli Zlatnih globusa 2026 Foto: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Odluku nije donela preko noći

Ariana je pred hiljadama obožavalaca u dvorani „Junajted centar“ priznala da joj život pod stalnim povećalom javnosti nije uvek lako padao. Ipak, želela je da razjasni da najavljena pauza nije posledica jedne objave, komentara ili događaja, već odluka o kojoj je dugo razmišljala.

– Jučerašnja objava nije bila reakcija niti impulsivan potez. Reč je o nečemu što sam planirala i tiho pripremala dugo vremena – poručila je pevačica.

Grande je poslednjih godina bila suočena sa brojnim profesionalnim obavezama, među kojima su rad na albumu „Eternal Sunshine“, svetska turneja i promocija filmskog mjuzikla „Zlica“. Istovremeno, njen izgled, zdravlje i privatni život često su bili predmet komentara na društvenim mrežama i u medijima.

Pogledajte u galeriji kako je izgledala pre gubitka kilograma:

1/6 Vidi galeriju Arijana Grande pre gubitka kilograma Foto: Printscreen/YT, Reuters

„Negativnost ne može da promeni moju stvarnost“

Pevačica je naglasila da povlačenje ne znači da su negativni komentari uspeli da unište zadovoljstvo koje joj donose muzika i susreti sa publikom. Objasnila je da je moguće istovremeno uživati u poslu koji voli i osećati potrebu da postavi čvršće granice.

– Bez obzira na sve što se piše i govori, ništa ne može da promeni ono što zaista proživljavam, niti da bude stvarnije od ljubavi koju delimo – rekla je Ariana okupljenim fanovima.

Dodala je da je svakom čoveku ponekad neophodna pauza, kao i da postavljanje granica ne umanjuje zahvalnost prema ljudima koji je godinama podržavaju. Kako je istakla, odluku je donela promišljeno i sa željom da sačuva sopstvenu ravnotežu.

Podržala je i majka

Arijana Grande na premijeri filma Wicked: For Good u Londonu 10. novembra Foto: Michael Brophy, LMK MEDIA / Alamy / Profimedia

Nekoliko sati pre koncerta oglasila se i njena majka Džoan Grande, koja je javno podržala ćerkinu odluku da se posveti svom mentalnom zdravlju, odmoru i privatnom životu.

Video: Arijana Grande o anoreksiji