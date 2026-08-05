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Šarliz Teron pojavila se u Južnoj Koreji na promociji filma "Odiseja" u upečatljivoj modnoj kombinaciji. Glumica je u ponedeljak zajedno sa rediteljem Kristoferom Nolanom i kolegom Metom Dejmonom predstavljala njihov novi zajednički projekat.

Pedesetogodišnja glumica, koja u novom Nolanovom filmu glumi nimfu Kalipso, obukla je prugastu košulju i prozirnu plastičnu suknju. Kombinaciju je upotpunila dugim kožnim rukavicama i najlonkama sa uzorkom tufnica i čipkom.

Pogledajte u galeriji kako je izgledala Šarliz Teron na promociji "Odiseje":

1/5 Vidi galeriju Šarliz Teron na promociji filma Odiseja Foto: Young Ho / Sipa USA / Profimedia

Uspeh filma u bioskopima

Promocija dolazi u vreme velikog komercijalnog uspeha filma, koji je dosad na svetskim bioskopskim blagajnama zaradio 450 miliona dolara. Nolanova "Odiseja" adaptacija je Homerovog epa o dugom i opasnom povratku Odiseja kući nakon Trojanskog rata, dok ga tamo čeka supruga Penelopa.

Glumačka postava

Naslovnu ulogu Odiseja tumači Met Dejmon, a njegovu suprugu Penelopu, koja se na Itaci brani od prosaca, glumi En Hatavej. Šarliz Teron utelovila je nimfu Kalipso, koja nakon rata sedam godina drži Odiseja zatočenog na svom ostrvu Ogigiji.

Šarliz Teron na promociji filma Odiseja Foto: Young Ho / Sipa USA / Profimedia

Pohvale kritike

Film od početka prikazivanja dobija odlične kritike širom sveta, a mnogi smatraju da je Nolan ovom adaptacijom dosegao novi vrhunac svoje karijere. Na sajtu Rotten Tomatoes "Odiseja" trenutno ima 99 odsto pozitivnih recenzija. Time je Nolanov trinaesti dugometražni film postao njegovo najbolje ocenjeno ostvarenje dosad i nadmašio je "Mračnog viteza", koji ima 94 odsto pozitivnih kritika.

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