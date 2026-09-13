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Glumica Džodi Svitin, koju publika pamti po ulozi u seriji "Puna kuća", otvoreno je progovorila o svojoj borbi sa zavisnošću i teškim periodima kroz koje je prolazila daleko od očiju javnosti.

Gostujući u podkastu "Inside of You with Michael Rosenbaum", Svitin je ispričala da je još kao tinejdžerka bila svesna problema sa alkoholom. Kako kaže, u njenoj porodici postoji istorija alkoholizma, zbog čega je vrlo rano počela da prepoznaje obrasce koji su je kasnije odveli u ozbiljne probleme.

Džodi Svitin Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

"Već sa 14 ili 15 godina pomislila sam da sam alkoholičarka. Znala sam da to postoji u mojoj porodici, ali u jednom trenutku sve je postalo mnogo teže za nošenje", priznala je glumica.

Iako je alkohol počela da konzumira veoma mlada, ističe da nikada nije pila tokom snimanja popularne serije, već tek nakon njenog završetka. Međutim, stvari su ubrzo izmakle kontroli. U ranim dvadesetim, kako je otkrila, svakodnevno je uzimala različite vrste droge, a njen način života bio je daleko od bezazlenog.

Serija "Puna kuća" Foto: Profimedia

Jedan od najšokantnijih detalja koje je podelila jeste da je u svom domu držala činiju u koju su gosti ubacivali razne tablete, nakon čega bi ona nasumično uzimala ono što izvuče.

U jednom periodu trošila je i po nekoliko hiljada dolara nedeljno na drogu. Iako je 2005. godine potražila pomoć i otišla na rehabilitaciju, kasnije je ponovo posrnula, čak i u trenucima kada je javno tvrdila da je trezna.

Posebno težak trenutak opisala je u svojoj knjizi "unSweetined", prisetivši se govora koji je držala studentima, dok je publika verovala da je iza nje mračan period.

Džodi Svitin Foto: Profimedia

"Govorila sam o tome koliko mi je život sada lep jer sam trezna, a onda sam usred govora počela da plačem. Niko nije znao da se zapravo oporavljam od dvodnevnog uzimanja kokaina, metamfetamina i ekstazija. Nisu znali da ih lažem svakom rečenicom", iskreno je napisala.

Danas, njena priča služi kao snažno svedočanstvo o borbi sa zavisnošću, ali i o mogućnosti oporavka, uprkos padovima koji su je pratili na tom putu.

(Kurir.rs/B92)

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