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Kralj Čarls navodno je princu Vilijamu uputio "javni znak prkosa" ostavivši otvorena vrata mogućem povratku princa Harija u kraljevsku porodicu, tvrdi izvor blizak dvoru. Takav potez dolazi nakon priča o ozbiljnom zahlađenju odnosa između princa od Velsa i kraljice Kamile.

Sukob i nedostatak poštovanja na dvoru

Kraljevski komentator Ian Pelam Tarner tvrdi da je kralj ogorčen jer su Vilijam i Ketrin, princeza od Velsa, navodno pokazali nepoštovanje prema njegovoj supruzi. Napetosti su, prema njegovim rečima, dostigle vrhunac tokom jednog nedavnog javnog događaja, kada su Vilijam i Kejt navodno prošli pored Kamile, a da joj nisu iskazali tradicionalni znak poštovanja naklonom. Osim toga, tu su i priče o reči od samo tri slova koja je navodno podstakla sukob između Harija i Vilijama.

Pogledatje u galeriji fotografije princa Vilijama i Kejt Midlton:

1/6 Vidi galeriju princ Vilijam i Kejt Midlton na svečanosti u čast kraljice Elizabete II Foto: Aaron Chown / PA Images / Profimedia

"Čuo sam da između Kamile, Vilijama i Kejt nema mnogo porodične ljubavi. Nedavno su prošli pored kraljice bez naklona, što su mnogi protumačili kao javni čin prkosa", rekao je Pelam Tarner za Express US i istakao da će Čarls "bezrezervno stati uz svoju suprugu".

"Harijev povratak prvi je znak za koji osećam da predstavlja Čarlsov javni odgovor i prkos", rekao je, prenosi Mirror US.

Čarlsov odgovor i uslov za jedinstvo

Prema istom izvoru, kralj je tokom Harijeve nedavne posete Ujedinjenom Kraljevstvu učinio sve kako bi njemu i njegovoj porodici izašao u susret. Taj čin dobre volje navodno nije dobro legao Vilijamu i Kejt, što je dodatno zahladilo odnose sa Kamilom. Ipak, Čarls je, tvrdi izvor, odlučan da podseti Vilijama da kruna još uvek nije prešla u njegove ruke. Kralj navodno podstiče članove porodice da prema javnosti nastupaju jedinstveno, umesto da svoje nesuglasice iznose pred očima javnosti.

Kralj Čarls i kraljica Kamila na Rojal Askotu Foto: Stephen Lock / Zuma Press / Profimedia

"Za narod kraljevska porodica mora da deluje kao snažna i složna celina. Ne kao stvarna verzija Netfliksove serije The Crown", upozorio je Pelam Tarner.

U međuvremenu, Vilijam je navodno i dalje "veoma ljut" na Harija zbog jednog poteza preko kog, kako tvrde izvori, teško može da pređe.

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