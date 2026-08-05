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Glumica Kristina Eplgejt otpuštena je iz bolnice nakon što je krajem marta primljena na lečenje, a prema navodima američkih medija sada je kod kuće i oseća se dobro.

Nije poznato da li je hospitalizacija bila direktno povezana sa multiplom sklerozom, autoimunom bolešću od koje Kristina Eplgejt boluje od 2021. godine.

Njen predstavnik ranije nije želeo da potvrdi detalje lečenja, ali je za medije naveo da ima dugu istoriju složenih zdravstvenih stanja.

Sama Eplgejt se nekoliko dana kasnije oglasila na Instagramu i zahvalila fanovima na podršci.

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Kristina Eplgejt Foto: VALERIE MACON / AFP / Profimedia

"Zdravstveni problemi su stalni deo mog života, ali ja sam snažna devojka i svakim danom postajem jača i bolje sam", poručila je tada.

Dodala je i da uzima vreme za oporavak, kao i da će se uskoro ponovo oglasiti.

O njenom stanju je u junu govorio i Dejvid Faustino, kolega iz serije "Bračne vode", navodeći da joj je period borbe sa bolešću veoma težak, ali da zadržava smisao za humor.

Eplgejt je i ranije javno govorila o zdravstvenim problemima, pa je u avgustu 2025. na svom podkastu "Mesi" ("MeSsy") otkrila da je zbog infekcije bubrega završila u bolnici sa jakim bolovima. U februaru je rekla i da je "vezana" za krevet, iako je pokušavala svakodnevno da vozi ćerku Sejdi u školu.

(Kurir.rs/B92)

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