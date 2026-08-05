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Bivši predsednik Sjedinjenih Američkih Država Barak Obama nastavio je tradiciju predstavljanja svojih omiljenih kulturnih sadržaja i objavio spisak knjiga koje preporučuje za leto 2026. godine.

Ovogodišnja lista objavljena je na zvaničnom sajtu Obama fondacije, a na njoj se nalazi 11 naslova. Izbor obuhvata savremenu književnost i publicistiku, priče različitih autora, ali i dela koja se bave važnim društvenim pitanjima i životom u današnjem svetu.

Od Tajari Džouns do Kolsona Vajtheada

Obama je poznat kao strastveni čitalac, a njegove preporuke svake godine privlače veliku pažnju javnosti. Na novoj listi našla su se dela poznatih književnih imena, ali i autora čije bi knjige, zahvaljujući njegovoj preporuci, mogle da stignu do znatno šire publike.

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Foto: AP Mike Stewart

Ovo je 11 knjiga koje je Barak Obama izdvojio za leto 2026. godine:

  • „Kin“ – Tajari Džouns
  • „The Things We Never Say“ – Elizabet Straut
  • „A World Appears“ – Majkl Polan
  • „Whistler“ – En Pačet
  • „This Land Is Your Land“ – Beverli Gejdž
  • „Vigil“ – Džordž Sonders
  • „One Sun Only“ – Kamil Bordas
  • „Seek Immediate Shelter“ – Vinsent Ju
  • „Data Empire“ – Rupika Risam
  • „Transcription“ – Ben Lerner
  • „Cool Machine“ – Kolson Vajthed
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