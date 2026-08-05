Barak Obama otkrio šta čita ovog leta: Na listi 11 knjiga koje su mu privukle pažnju
Bivši predsednik Sjedinjenih Američkih Država Barak Obama nastavio je tradiciju predstavljanja svojih omiljenih kulturnih sadržaja i objavio spisak knjiga koje preporučuje za leto 2026. godine.
Ovogodišnja lista objavljena je na zvaničnom sajtu Obama fondacije, a na njoj se nalazi 11 naslova. Izbor obuhvata savremenu književnost i publicistiku, priče različitih autora, ali i dela koja se bave važnim društvenim pitanjima i životom u današnjem svetu.
Od Tajari Džouns do Kolsona Vajtheada
Obama je poznat kao strastveni čitalac, a njegove preporuke svake godine privlače veliku pažnju javnosti. Na novoj listi našla su se dela poznatih književnih imena, ali i autora čije bi knjige, zahvaljujući njegovoj preporuci, mogle da stignu do znatno šire publike.
Ovo je 11 knjiga koje je Barak Obama izdvojio za leto 2026. godine:
- „Kin“ – Tajari Džouns
- „The Things We Never Say“ – Elizabet Straut
- „A World Appears“ – Majkl Polan
- „Whistler“ – En Pačet
- „This Land Is Your Land“ – Beverli Gejdž
- „Vigil“ – Džordž Sonders
- „One Sun Only“ – Kamil Bordas
- „Seek Immediate Shelter“ – Vinsent Ju
- „Data Empire“ – Rupika Risam
- „Transcription“ – Ben Lerner
- „Cool Machine“ – Kolson Vajthed
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