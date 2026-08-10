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Za glumicu Nikol Kidman se najčešće prvo vezuju imena njenih bivših muževa, Toma Kruza, s kojim je bila u braku od 1990. do 2001. godine i Kita Urbana s kojim je bila od 2006. do 2026. godine.

Ali pored njih dvojice, oskarovka je volela još jednu ličnost koja je svima veoma dobro poznata. Čak su i bili vereni. A to su priznali godinama kasnije i nikad nisu voleli da eksponiraju svoju vezu u javnosti.

Da su ostali zajedno, Nikol Kidman je mogla da bude maćeha svojoj koleginici iz serije "The big little lies" Zoi Kravic. Da, dobro ste pretpostavili. U pitanju je Leni Kravic.

Nikol Kidman, Leni Kravic i Kit Urban Foto: RICK DIAMOND / Getty images / Profimedia

Nikol Kidman i Leni Kravic su se upoznali 2002. godine. Glumici je bio potreban stan dok je renovirala svoj u Vest Vilidžu, a muzičar joj se ponudio i izdao stan na Menhetnu.

Veoma brzo su i otpočeli svoju vezu, godinu dana kasnije. Nisu previše voleli da pričaju o svojoj ljubavi, a na javne događaje su se pojavljivali odvojeno, u razmaku od 30 minuta.

Pružao joj je podršku i dok je radio.

Nikol Kidman, Leni Kravic Foto: Charley Gallay / Getty images / Profimedia

- On je uvek ovde, ali ga niko ne vidi. Uđe kroz zadnja vrata i ide pravo u njenu garderobu - rekao je svojevremeno izvor sa snimanja filma "The Stepford Wives" za US Weekly

- Ponekad je bolje držati stvari za sebe. To je jedini način da sačuvate privatnost - rekao je Leni Kravic svojevremeno kad su ga upitali za vezu sa glumicom i tako stavio do znanja da to nije put kojim će on sebi praviti medijsku pažnju.

Njih dvoje su uživali u ljubavi, a Us Weekly je čak objavio da su se Nikol i Leni verili što su oni potvrdili tek mnogo godina kasnije.

Do venčanja nikad nije došlo, a kasnije je Nikol otkrila da nije bila spremna za taj korak kao mama sa dvoje dece koja mnogo radi.

- Nisam htela vezu. Samo samo htela da me moja deca imaju i nisam se osećala prijatno da imam još nekog u toj gužvi. Onda sam se verila, ali to nije bilo u redu. Nisam bila spremna. Mi nismo bili spremni - rekla je glumica za Vanity Fair 2007 godine.

Nikol Kidman, Leni Kravic Foto: ADAM NEMSER / INSTAR Images / Profimedia

A sa izlaskom serije "Big little lies" u kojoj Nikol glumi sa Lenijevom ćerkom Zoi, glumica je spomenula svog bivšeg verenika nakon mnogo godina.

- Poznavala sam Zoi jer sam bila verena za njenog oca. Sve je u porodici! Volim Lenija; on je sjajan momak.- odgovorila je kad su je novinari pitali za saradnju sa koleginicom Zoi iz serije "Big little lies"

Nekoliko meseci kasnije, muzičar je takođe oduševljeno govorio o Nikol Kidman u intervjuu za The Journal.

- Nikol je neverovatna. Zoi i ona nisu provodile vreme zajedno otkako je bila mlađa, otkako smo Nikol i ja bili zajedno, tako da je to bilo sjajno.-

Jasno je da iako nisu svoju ljubav krunisali venčanjem već raskidom da je između Nikol i Leni ostalo mnogo poštovanja.

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