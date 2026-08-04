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Pop zvezda Kejti Peri našla se u centru pažnje nakon nastupa na festivalu „Sunny Hill“ u Prištini. Pevačica je bila glavna zvezda prve festivalske večeri, održane 31. jula, a deo njenog spektakla sa astronautima i zastavom tzv. Kosova izazvao je brojne reakcije u regionu.

Kejti je publici priredila nastup praćen raskošnom scenografijom, koreografijama i kostimima inspirisanim svemirom. Tokom jedne od tačaka na binu su izašli plesači obučeni poput astronauta, koji su joj predali zastavu tzv. Kosova.

Pevačica ju je najpre podigla pred publikom, a zatim postavila na scenu uređenu tako da podseća na površinu Meseca. Taj trenutak ispraćen je ovacijama okupljenih, dok su se snimci performansa ubrzo proširili društvenim mrežama.

Korišćenje zastave tzv. Kosova izazvalo burne reakcije javnosti iz Srbije.

„Objasnite Kejti da je Kosovo deo Srbije. Neka pročita neku knjigu o istoriji teritorije koju posećuje, neće joj škoditi“, glasio je jedan od komentara.

Drugi korisnik tvrdio je da je pevačica „odavno načisto pukla“ i da na ovakav način pokušava da privuče pažnju, dok su se nizale i poruke:

„Da li ona uopšte zna šta je uradila? Ovo je skandal njene karijere.“

Dua Lipa je pozvala u Prištinu

Dolasku Kejti Peri prethodila je javna komunikacija sa Duom Lipom, koja sa ocem Dukagjinom Lipom stoji iza festivala „Sunny Hill“.Manifestacija je pokrenuta 2018. godine, a tokom prethodnih izdanja ugostila je brojna poznata imena svetske muzičke scene.

Kada je objavljeno da će Kejti nastupiti, Dua nije skrivala oduševljenje.

„O, moj Bože! Dolaziš u moj rodni grad, KP!“, poručila joj je na društvenim mrežama.

Kejti joj se ubrzo zahvalila na pozivu i otkrila da će joj to biti prvi dolazak.

„Tako sam uzbuđena što idem na Kosovo, to je prvi put da sam tamo. Želim da ti kažem hvala mnogo što si me pozvala, jer imam toliko obožavalaca koje jedva čekam da upoznam, kao i sve tvoje fanove“, rekla je tada Kejti Peri.

Video: Dua Lipa pala na bini