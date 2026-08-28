da li ste znali

da li ste znali

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Marija Veljković godinama je jedno od najprepoznatljivijih televizijskih lica, a publika je najbolje poznaje kao voditeljku kviza „Slagalica“. Ipak, manje je poznato da je ona po obrazovanju glumica i da je prve profesionalne korake napravila upravo pred kamerama, u popularnoj domaćoj seriji.

Rođena je u Zaječaru, a u Beograd je došla sa željom da studira glumu. Pre toga pokušala je da upiše Akademiju umetnosti u Novom Sadu, ali nije uspela da prođe u uži izbor. Potom se prijavila na BK akademiju, koja je u tom periodu prvi put formirala klasu za buduće glumce.

Voditeljke kviza Slagalica Foto: Petar Aleksić

Prvu ulogu dobila odmah nakon studija

Marija je prvi glumački angažman ostvarila odmah po završetku fakulteta, kada se pojavila u seriji „M(j)ešoviti brak“. Iako je karijeru započela kao glumica, ubrzo se okrenula televizijskom voditeljstvu, koje joj je donelo veliku popularnost.

Marija Veljković u seriji Mješoviti brak gde se pojavila kao epizodna glumica u liku Milice Savić Foto: Printscreen/Youtube

Tokom godina povremeno se vraćala glumi, pa je publika mogla da je vidi u serijama „Vojna akademija“, „Lako je Raletu“ i „Radio Mileva“.

Živela sa Bojanom Ordinačev

Malo je poznato i da je Marija tokom studija delila stan sa glumicom Bojanom Ordinačev, koja je bila njena koleginica sa klase. Njih dve imale su sličan put do fakulteta, budući da su obe prethodno pokušale da upišu glumu u Novom Sadu.

Bojana Ordinačev u seriji Igra sudbine Foto: Prva Tv

Bojana je jednom prilikom ispričala kako je izgledao njen prvi prijemni ispit.

– Kad sam izašla na prijemni u Novom Sadu, kod Petra Banićevića, on me je, čim je video fotografije koje sam donela uz prijavu, pitao: „A zašto vi ne biste pokušali da se bavite manekenstvom?“ „Molim?“, odgovorila sam. „Videćete vi! Doviđenja!“, i samo izašla napolje. Tako je prošao moj prvi izlazak na prijemni – prisetila se Bojana Ordinačev.

Nakon još jednog neuspešnog pokušaja, upravo joj je Marija prenela informaciju da se na BK akademiji formira nova klasa.

– Drugi put sam prošla u uži izbor kod Bore Draškovića, ali nisam prošla dalje. I onda mi je Marija Veljković, s kojom sam tada živela i koja je potpuno isto prošla na prijemnom, rekla da je čula da treba da se oformi eksperimentalna klasa na BK akademiji, gde će glumu i režiju predavati Nikita Milivojević i Anita Mančić. Obe smo odlučile da pokušamo tamo i obe smo primljene – rekla je glumica jednom prilikom.

Foto: Damir Dervisagic

Karijere su im krenule različitim putem

Iako su zajedno studirale, Marija i Bojana kasnije su izgradile različite karijere. Marija se najvećim delom posvetila voditeljskom poslu, dok je Bojana ostala verna glumi.

Ordinačeva je ostvarila zapažene uloge u serijama „Jelena“, „Istine i laži“, „Moj rođak sa sela“, „Pare ili život“ i „Igra sudbine“, a igrala je i u Pozorištu „Boško Buha“.

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