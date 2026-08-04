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Manekenka Điđi Hadid i glumac Bredli Kuper ponovo su privukli pažnju javnosti, ovoga puta zbog fotografija snimljenih tokom njihove šetnje Parizom. Par je u ponedeljak viđen kako opušteno uživa u francuskoj prestonici, ali jedan detalj posebno je zaintrigirao njihove obožavaoce. Naime, i Điđi i Bredli na levom domalom prstu nosili su prstenje, što je odmah podstaklo nagađanja da su se možda u tajnosti venčali ili barem verili.

Fotografi su ih snimili nasmejane, dok su se držali za ruke i šetali gradom u ležernim modnim kombinacijama sa sunčanim naočarima. Na fotografijama se čini da Bredli Kuper na levoj ruci nosi jednostavan metalni prsten, dok je i Điđi Hadid imala prsten na istom prstu. Ipak, sa snimaka nije moguće sa sigurnošću utvrditi o kakvom je nakitu reč niti da li ima posebno značenje.

Pogledajte u galeriji fotografije Điđi Hadid i Bredlija Kupera koje su pokrenule spekulacije:

1/5 Vidi galeriju Bredli Kuper i Điđi Hadid u Parizu Foto: Aissaoui Nacer / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Glasine o tajnom venčanju i detalji iz veze

Budući da su oboje istovremeno viđeni sa prstenjem na levoj ruci, nije trebalo dugo da društvene mreže i strani mediji počnu da nagađaju o mogućem tajnom venčanju ili veridbi. Za sada nijedno od njih nije komentarisalo glasine. Điđi i Bredli svoj privatni život inače nastoje da drže podalje od očiju javnosti. Prve glasine o njihovoj vezi pojavile su se u oktobru 2023., nakon zajedničke večere u Njujorku, dok je njihova romansa zvanično potvrđena u maju 2025. godine. Tada je Hadid na Instagramu podelila njihovu zajedničku fotografiju snimljenu tokom proslave svog 30. rođendana.

Poslednji put zajedno su se u javnosti pojavili u julu, kada su prisustvovali venčanju Tejlor Svit i Trevisa Kelsija u Njujorku. Manekenka je retko govorila o njihovoj vezi, ali u razgovoru za Vog u proleće 2025. opisala ju je kao "vrlo romantičnu i srećnu dinamiku". Tada je istakla i koliko ceni Kupera, ne samo kao partnera nego i kao umetnika.

Bredli Kuper i Điđi Hadid u Parizu Foto: Aissaoui Nacer / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

"Jako ga poštujem kao kreativca i osećam da mi pruža mnogo toga - ohrabrenje i, jednostavno, veru u mene", rekla je tada.

Porodični život i deca

Oboje iz pređašnjih veza imaju decu. Điđi je majka ćerke Khai, koju je dobila sa bivšim partnerom Zejnom Malikom, dok Bredli sa bivšom partnerkom Irinom Šajk ima ćerku Leu De Sen. Prema pisanju časopisa People, njihove devojčice provode vreme zajedno, što dodatno potvrđuje koliko su njihove porodice povezane.

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