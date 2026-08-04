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Pamela Anderson već nekoliko godina neguje potpuno drugačiji imidž od onog po kojem ju je publika upoznala tokom devedesetih. Nekada prepoznatljiva po naglašenoj šminki, bujnoj plavoj kosi i provokativnim kombinacijama, glumica se u novijem periodu okrenula prirodnom izgledu, jednostavnijim krojevima i elegantnim modnim izdanjima.

Ipak, za naslovnicu australijskog izdanja magazina „Vog“ odlučila je da napravi izuzetak. Pedesetdevetogodišnja zvezda serije „Čuvari plaže“ pojavila se u smelom editorijalu koji predstavlja spoj njenog novog, svedenijeg stila i prepoznatljivog glamura iz prošlosti.

Prozirna haljina privukla pažnju

Jedno od najupečatljivijih izdanja bila je prozirna zlatna haljina modne kuće „Fendi“, ukrašena svetlucavim detaljima. Ispod nje se nazirao donji veš u boji kože, dok je čitav izgled upotpunila zlatnim nakitom i sandalama.

Pamela je u editorijalu nosila i providnu crno-belu kombinaciju kuće „Dior“, ispod koje su se videli crni grudnjak i duboke gaćice. Njena kosa bila je podignuta i stilizovana tako da podseća na frizure koje je nosila na vrhuncu popularnosti, dok su oči bile naglašene tamnom, zadimljenom šminkom.

Vratila prepoznatljivu šminku

Najveću pažnju izazvala je upravo odluka da se ponovo našminka. Pamela se od 2023. godine na brojnim javnim događajima pojavljuje gotovo potpuno prirodnog lica, bez teške šminke i velikog tima stilista.

Pogledajte u galeriji izdanje glumice bez šminke:

1/5 Vidi galeriju Pamela Anderson na dodeli Zlatnih globusa 2026 Foto: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Doug Peters / Alamy / Profimedia, imageSPACE, Imagespace / Alamy / Profimedia

Takav izgled prvi put je privukao veću pažnju tokom Nedelje mode u Parizu, kada je glumica objasnila da više ne želi da provodi sate u stolici za šminkanje niti da se takmiči sa drugim ženama. Njenu odluku mnogi su tada protumačili kao poruku protiv nerealnih standarda lepote kojima su žene u javnosti izložene.

Za novu naslovnicu, međutim, poželela je da se poigra sa svojim starim imidžom.

– Već neko vreme negujem vrlo prirodan izgled i to mi zaista odgovara. Ali ovo je naslovnica „Voga“. Naravno da ću se našminkati i malo zabaviti – objasnila je Andersonova.

Video: Kako se pravi čuvena frizura Pamele Anderson