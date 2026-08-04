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Stiven Boldvin je 1995. godine glumio u Oskarom nagrađenom trileru "Dežurni krivci" (The Usual Suspects). Karijera mu je bila u usponu u Holivudu, ali nije želeo da ide istim putem kao njegov brat, Alek Boldvin. U retkom intervjuu o svojoj karijeri, Boldvin se osvrnuo na to zašto je tako rano otišao iz Holivuda.

"Verovatno sam mogao ići ka tome da postanem velika zvezda. Ali to nisam bio ja. Nisam hteo da budem Tom Kruz i zarađujem 100 miliona dolara na bioskopskim blagajnama. Radije bih bio šmokljan iz Masapekve (Njujork)! Dobar sam u tome!", rekao je za magazin People.

Pogledajte u galeriji fotografije Stivena Boldvina:

1/5 Vidi galeriju Stiven Boldvin Foto: Profimedia, Jessica Dalene for Hamptons International Film Festival / Shutterstock Editorial / Profimedia

Okretanje veri

Bivši glumac (60) objasnio je kako se početkom 2000-ih okrenuo religiji. Njemu i njegovoj supruzi, Keniji Boldvin, kućna pomoćnica je, naime, prorekla da će započeti novi život u veri, doživeti preobraćenje u hrišćanstvo te imati sopstvenu službu. Priznao je da je tada bio skeptičan, ali se njegova perspektiva promenila kada je sa sestrom Bet Boldvin, koja se ranije preobratila, prisustvovao nekoliko crkvenih događaja. Jedan od takvih događaja bio je na plaži na Floridi, gde su gledali skejtboard.

"Dole na plaži izgradili su skejt-park na pesku od šperploče. I ovi otkačeni, super predani, kul, tetovirani skejtborderi sa pirsinzima bili su tamo i skejtovali bi, stali, uzeli mikrofon i počeli da propovedaju jevanđelje, a oko 5.000 dece bilo je okolo i gledalo zato što su imali interesovanje za skejtbordere. Osetio sam poziv", ispričao je Boldvin.

Novi projekti

Nakon toga započeo je svoj rad u veri, napravio je skejtboarding spot sa pank-rok hrišćanskom muzikom i jevanđeoskom porukom, sada poznatom kao "Livin’ It". Postigao je veliki uspeh unutar prvih šest meseci, a ispričao je kako ga je pozvala jedna od većih crkava i pitala ga koliko moraju da ga plate da dovodi skejtere iz njegovog videa u crkvu na događaje uživo.

Stiven Boldvin Foto: Fox TV / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

"Tada sam napustio Holivud", ispričao je.

Boldvin je tokom godina počeo da radi na produkcijama hrišćanskih filmova namenjenih mladoj publici, snima podkast One Bad Movie, gde razgovara sa glumcima o najgorem filmu koji su ikada snimili ili najgorem iskustvu koje su imali snimajući ga, a u isto vreme je javno govorio o politici te je 2024. godine podržavao Donalda Trampa na američkim izborima.

"Zaradio sam više novca nego što sam mogao da zamislim, a oženjen sam najzgodnijom devojkom koju sam ikad video u životu. Isus je moja stena. Moja žena je moje sidro. Imao sam najneverovatniji život, a imam samo 60 godina. Tako sam blagosloven. Samo čekam da se otvore još vrata kroz koja bi trebalo da prođem", zaključio je Boldvin.

Porodični život

Stiven i Kenija venčali su se 1990. godine, a kasnije su dobili ćerke, Alaju Boldvin, koja sada ima 33 godine, i Hejli Biber, poznatu poslovnu mogulku i osnivačicu brenda Rhode.

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