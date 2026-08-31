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Ćerka Adama Sendlera, Sani, tokom gostovanja u emisiji Džimija Falona ispričala je neobičnu porodičnu anegdotu koja je nasmejala publiku i korisnike društvenih mreža.

Adam sa porodicom Foto: Image Press Agency / ddp USA / Profimedia

Mnogi su komentarisali da je to "jedna od najboljih stvari koje su ikad čuli o Adamu Sendleru".

Sedamnaestogodišnja Sani polako gradi glumačku karijeru i već je glumila u nekoliko filmova. Pojavila se u filmovima "Pikseli", "Leo" i "Nisi pozvana na moju bat micvu", a uz oca je glumila i u "Starcima", kao i u predstojećem nastavku filma "Hepi Gilmor".

Adam Sendler Foto: Jason Howard / INSTAR Images / Profimedia

Tokom svog prvog gostovanja u popularnoj emisiji, ispričala je da je njena ljubav prema filmu počela još u detinjstvu, kada je sa sestrom snimala kućne filmove. "Moja sestra bi ih režirala, a ja bih glumila", rekla je Sani. "Nikad ne bismo završile ceo film jer bi ona stalno dobijala nove ideje."

Zašto Adam Sendler nosi čarape u bazenu?

Sani je zatim podelila priču koju, kako kaže, njena majka često prepričava, a koja otkriva jednu neobičnu naviku njenog oca. "Sestra i ja smo oblačile njegovu odeću još pre nego što je takav stil postao trend. Nosile smo njegove prevelike majice i široke pantalone", ispričala je.

"U rukama bismo držale limenke Dijet kole i vikale da klima ne radi. A onda bismo skočile u bazen u čarapama, jer on u bazenu nosi čarape." Voditelj Džimi Falon ostao je zbunjen pa je Sani objasnila zašto.

1/6 Vidi galeriju Adam Sendler Foto: Starbuck/ AFF-USA.COM / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Cucu / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

"Nosi čarape u bazenu jer se na suvom ne može sagnuti da ih skine", rekla je i kroz smeh i dodala: "Kunem se da je to istina." Ispričala je da Sendler sačeka da ga voda malo podigne kako bi lakše skinuo čarape. "Zatim ih iscedi i onda se njima dobacujemo", dodala je.

Obožavaoci oduševljeni pričom

Anegdota je ubrzo postala hit na internetu. "Njena priča o bazenu jedna je od najboljih stvari koje sam ikad čuo o Adamu Sendleru", napisao je jedan korisnik Jutjuba. Drugi se našalio: "Čarape u bazenu imaju smisla. Šeširi u bazenu imaju smisla."

Pažljiviji gledaoci filma "Starci" primetili su da se Sendler u jednoj sceni spušta niz vodeni tobogan i završava u bazenu bez čarapa, što je podstaklo raspravu o tome da li mu ih je tada neko skinuo.

(Kurir.rs/Index.hr)

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