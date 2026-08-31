Venčao Tejlor Svift, jede ostatke, a u bazen ulazi sa čarapama: Ćerka slavnog glumca o njegovoj neobičnoj navici
Ćerka Adama Sendlera, Sani, tokom gostovanja u emisiji Džimija Falona ispričala je neobičnu porodičnu anegdotu koja je nasmejala publiku i korisnike društvenih mreža.
Mnogi su komentarisali da je to "jedna od najboljih stvari koje su ikad čuli o Adamu Sendleru".
Sedamnaestogodišnja Sani polako gradi glumačku karijeru i već je glumila u nekoliko filmova. Pojavila se u filmovima "Pikseli", "Leo" i "Nisi pozvana na moju bat micvu", a uz oca je glumila i u "Starcima", kao i u predstojećem nastavku filma "Hepi Gilmor".
Tokom svog prvog gostovanja u popularnoj emisiji, ispričala je da je njena ljubav prema filmu počela još u detinjstvu, kada je sa sestrom snimala kućne filmove. "Moja sestra bi ih režirala, a ja bih glumila", rekla je Sani. "Nikad ne bismo završile ceo film jer bi ona stalno dobijala nove ideje."
Zašto Adam Sendler nosi čarape u bazenu?
Sani je zatim podelila priču koju, kako kaže, njena majka često prepričava, a koja otkriva jednu neobičnu naviku njenog oca. "Sestra i ja smo oblačile njegovu odeću još pre nego što je takav stil postao trend. Nosile smo njegove prevelike majice i široke pantalone", ispričala je.
"U rukama bismo držale limenke Dijet kole i vikale da klima ne radi. A onda bismo skočile u bazen u čarapama, jer on u bazenu nosi čarape." Voditelj Džimi Falon ostao je zbunjen pa je Sani objasnila zašto.
"Nosi čarape u bazenu jer se na suvom ne može sagnuti da ih skine", rekla je i kroz smeh i dodala: "Kunem se da je to istina." Ispričala je da Sendler sačeka da ga voda malo podigne kako bi lakše skinuo čarape. "Zatim ih iscedi i onda se njima dobacujemo", dodala je.
Obožavaoci oduševljeni pričom
Anegdota je ubrzo postala hit na internetu. "Njena priča o bazenu jedna je od najboljih stvari koje sam ikad čuo o Adamu Sendleru", napisao je jedan korisnik Jutjuba. Drugi se našalio: "Čarape u bazenu imaju smisla. Šeširi u bazenu imaju smisla."
Pažljiviji gledaoci filma "Starci" primetili su da se Sendler u jednoj sceni spušta niz vodeni tobogan i završava u bazenu bez čarapa, što je podstaklo raspravu o tome da li mu ih je tada neko skinuo.
(Kurir.rs/Index.hr)
VIDEO: Andrija Milošević