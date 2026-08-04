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Georgina Rodrigez obatila se putem društvenih mreža povodom jedne teme koja ju je veoma mučila. Naime, na društvenim mrežama sve češće su joj pisali kako se ugojila i negativno komentarisali njeno telo.

Ona se oglasila u objavila na Instagramu i napisala je kako je svoje razmišljanje podelila i sa verenikom Kristijanom Ronaldom.

1/4 Vidi galeriju Georgina Rodrigez Foto: Instagram

"Moje telo će se menjati, kao što se menja telo svake žene. I nadam se da će nastaviti da se menja još mnogo godina, jer će to značiti da i dalje živim. Majka sam šestoro divne dece, od kojih su tri devojčice koje će jednog dana biti velike žene. I ako postoji nešto što želim da ih naučim zajedno sa Krisom, na koga sam duboko ponosna zbog vrednosti koje prenosi kao otac i kao muškarac, to je da vrednost jedne osobe nikada ne može zavisiti od fizičkog izgleda niti od mišljenja nepoznatih ljudi. Ta mala doza pozitivne psihologije koju pokušavam da im poklonim svakog dana pomaže i meni da nastavim da se orijentišem u ovom svetu prepunom fantazije. Ovih dana sam videla sve vrste komentara povodom nekih mojih fotografija na brodu. Jedni komentarišu moje telo, drugi me brane… Razgovarala sam o tome sa Krisom i rekla sam mu: Brine me što me sada nazivaju debelom, jer živim od svog izgleda.” napisala je Georgina te otkrila šta joj je Ronaldo na to odgovorio:

"A on mi je odgovorio: Ti ne živiš od svog izgleda. Ti živiš od onoga što jesi. Savršena žena. Lepa, sa prelepim telom, majka, dobar čovek, uspešna i neko ko živi život s ljubavlju. Šta više hoćeš? Normalno je da ti zavide", napisala je Georgina.

Ona je poslala poruku svim ženama da vole svoje obline i da se ne obaziru na negativne komentare:

1/4 Vidi galeriju Georgina Rodrigez na plaži u Majamiju Foto: MiamiPIXX/Vaem / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

"Volim svoje obline. Volim slobodu da živim u telu koje sama biram. U telu koje me drži, koje mi je omogućilo da grlim, stvaram život, padnem i ponovo ustanem. Telo koje zaslužuje poštovanje, ljubav i zahvalnost u svim svojim izdanjima. Za mene pravi uspeh nikada nije bio uklapanje u standard koji niko ne zna ko je izmislio. Pravi uspeh je živeti u miru. Biti okružen ljudima koje volim. Uživati sa svojom porodicom i prijateljima. Čuvati svoje zdravlje. Smejati se. Učiti. Živeti", zaključila je.