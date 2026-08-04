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Ova 36-godišnja ćerka Endrua Mauntbatena-Vindzora dočekala je svoje treće dete sa suprugom Džekom Bruksbankom u ponedeljak uveče u Lisabonu. Vest je potvrdila kraljevska porodica u saopštenju na društvenim mrežama.

U saopštenju se navodi:

„Njeno kraljevsko visočanstvo princeza eugenija i g. Džek Bruksbank sa zadovoljstvom objavljuju bezbedan dolazak svoje ćerke, rođene u ponedeljak, 3. avgusta 2026. godine u 18:20 č. u bolnici u Lisabonu, u Portugaliji. Beba je rođena sa težinom od 2,97 kilograma Njihova veličanstva Kralj i Kraljica, kao i drugi članovi kraljevske porodice, sa oduševljenjem su primili ovu vest.”

Eugenija je u maju potvrdila da očekuje treće dete sa suprugom Džekom Bruksbankom putem emotivne objave na društvenim mrežama.

Njiihova dva dečaka, Avgust (pet godina) i Ernest (tri godine), prikazana su kako drže ultrazvučni snimak bebe uz opis: „Beba Bruksbank stiže 2026!”

Kraljevski par, koji je u braku od 2018. godine, poseduje imanje južno od portugalske prestonice.

Poslednji član kraljevske porodice rođen u inostranstvu bila je princeza Lilibet, koja je rođena u Kaliforniji u junu 2021. godine. Megan Markl, majka princeze Lilibet, deli rođendan sa novorođenčetom princeze Eugenije pošto vojvotkinja od Saseksa danas slavi svoj 45. rođendan.

Iz Bakingemske palate još uvek nema zvanične potvrde.

Novorođenče će biti 15. praunuk pokojne kraljice Elizabete II i treće rođeno od njene smrti 2022. godine.