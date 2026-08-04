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Kristina Eplgejt se vratila kući nakon što je nekoliko meseci provela u bolnici na lečenju tokom kontinuirane borbe sa multiplom sklerozom.

Kako piše magazin "People", glumica se oseća dobro ali se još uvek nije zvanično obratila medijima i fanovima.

Eplgejt se prvi put oglasila povodom vesti o hospitalizaciji u aprilu, samo mesec dana nakon izlaska njenih memoara "You With the Sad Eyes", ali tada nije iznosila detalje. Podelila je poruku na Instagramu zahvalivši se svojim pratiocima na podršci.

Kristina Eplgejt Foto: APC / Hollywood Archive / Profimedia

„Hvala vam na ogromnoj ljubavi i lepim željama. Zdravstveni problemi su moja svakodnevica, devojka sam i postajem sve jača i bolja svakim danom”, napisala je zvezda serije "Bračne vode" uz fotografiju šoljice kafe postavljene na njene memoare. „Koristim ovaj trenutak da se posvetim svom zdravlju, ali vratiću se uskoro sa novim vestima.”

Glumici je multipla skleroza dijagnostikovana 2021. godine. Ova progresivna bolest oštećuje zaštitni omotač oko nerava (mijelin) u centralnom nervnom sistemu. Može izazvati slabost u mišićima, promene vida, utrnulost, gubitak pamćenja i digestivne smetnje.

Kristina je izjavila da je prve simptome poput klecanja nogu i utrnulosti počela da oseća i do sedam godina pre zvanične dijagnoze. U maju 2025. godine, tokom gostovanja u podkastu Conan O’Brien Needs a Friend, priznala je da su njeni početni simptomi bili izuzetno bolni.

„Gubila sam ravnotežu, ali bol je bio neverovatan. I kada kažem utrnuto — utrnuto je, ali boli”, prisetila se zvezda serije Dead to Me.

Ona je uvek bila otvorena o tome koliko njeni simptomi mogu biti surovi, deleći da zna da „leži u krevetu i vrišti” i da ju je „nezamisliv” bol uzrokovan povraćanjem i dijarejom do sada 30 puta odveo u bolnicu.

„Ovo je najgora stvar koju sam imala u životu”, rekla je O’Brajenu. „To je najgora stvar kroz koju sam ikada prošla.”