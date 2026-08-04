Slušaj vest

Pop zvezda Kejti Peri našla se u centru pažnje nakon nastupa na festivalu u Prištini na kojem je napravila šokantan potez kada je uzela da maše zastavom takozvane države Kosovo.

Nakon ovog skandala o kojem bruje društvene mreže, pevačica se uputila u Crnu Goru, tačnije Kotor gde uživa sa svojim dečkom. Kejti i bivši kanadski premijer Džastin Trudo držali su se za ruke i ušli u jedan od taksija.

Šta je Kejti uradila u Prištini?

Pevačica je bila glavna zvezda prve festivalske večeri, održane 31. jula, a deo njenog spektakla sa astronautima i zastavom tzv. Kosova izazvao je brojne reakcije u regionu.

Kejti je publici priredila nastup praćen raskošnom scenografijom, koreografijama i kostimima inspirisanim svemirom. Tokom jedne od tačaka na binu su izašli plesači obučeni poput astronauta, koji su joj predali zastavu tzv. Kosova.

Pevačica ju je najpre podigla pred publikom, a zatim postavila na scenu uređenu tako da podseća na površinu Meseca. Taj trenutak ispraćen je ovacijama okupljenih, dok su se snimci performansa ubrzo proširili društvenim mrežama.

Korišćenje zastave tzv. Kosova izazvalo burne reakcije javnosti iz Srbije.

Objasnite Kejti da je Kosovo deo Srbije. Neka pročita neku knjigu o istoriji teritorije koju posećuje, neće joj škoditi“, glasio je jedan od komentara.

Drugi korisnik tvrdio je da je pevačica „odavno načisto pukla“ i da na ovakav način pokušava da privuče pažnju, dok su se nizale i poruke:

„Da li ona uopšte zna šta je uradila? Ovo je skandal njene karijere.“