Slušaj vest

Eva Longorija očigledno je pronašla eliksir mladosti. U 51. godini, ova američka filmska zvezda ima figuru kao sa plakata, dodatno istaknutu bikinijem koji je nosila.

Zajedno sa svojim suprugom Hozeom Bastonom, ona uživa u svakom romantičnom trenutku na plaži u španskoj Marbelji, a malo ko može da odoli njenom božanstvenom izgledu. Glumica je neke od kadrova podelila sa svojim fanovima na društvenim mrežama, te pozitivni komentari samo pljušte.

Foto: Printscreen/Instagram/evalongoria

Godinama je ova lepotica bila na meti kritika kada se u jednom periodu malo ugojila, ali sada blista. Eva sve češće pokazuje fotografije fotografije na kojima je bez šminke i ikakvih filtera te akcentat stavlja na prirodnoj lepoti koju joj niko ne može osporiti.