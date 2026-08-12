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Kada se 2015. godine prvi put pojavio kao sultan Ahmed I u seriji "Sultanija Kosem", malo ko je mogao da pretpostavi da će tada 23-godišnji Ekin Koč za samo nekoliko meseci postati jedno od najprepoznatljivijih lica turske televizije. Do tada je iza sebe imao tek nekoliko zapaženih uloga, ali upravo mu je priča o mladom osmanskom vladaru donela slavu kakvu nije mogao ni da zamisli.

Zanimljivo je da ni sam nije bio svestan koliko je serija postala veliki hit sve dok nije otputovao u Kan na međunarodni sajam televizijskih programa MIPCOM. Tek kada je ugledao ogromne promotivne plakate sa svojim likom i stotine fanova iz različitih zemalja koji su čekali da se fotografišu sa njim i ostatkom glumačke ekipe, shvatio je da mu se život zauvek promenio. Kasnije je priznao da je upravo tada prvi put osetio šta zapravo znači biti zvezda.

Ekin Koč kao sultan Ahmed I u seriji "Sultanija Kosem":

1/17 Vidi galeriju Ekin Koč kao sultan Ahmed I u seriji "Sultanija Kosem" Foto: Umut Volkan KINCIR 5372359616 uv

Išao na časove glume kod Hurem

Ekin Koč rođen je 21. juna 1992. godine u Antaliji. Odrastao je u porodici koja nije imala nikakve veze sa glumom - otac je radio u turizmu, dok je majka bila zaposlena u bankarskom sektoru. Zbog prirode očevog posla porodica se često selila, pa je Ekin detinjstvo proveo menjajući gradove, škole i društvo. Kasnije je govorio da mu je upravo to pomoglo da nauči da posmatra ljude, njihove navike i karaktere, što će se ispostaviti kao dragoceno iskustvo za budućeg glumca.

Za razliku od mnogih kolega koji od malih nogu sanjaju o glumačkoj karijeri, Ekin je dugo bio uveren da će njegov život krenuti sasvim drugim putem. Po završetku srednje škole upisao je Poslovni fakultet na Univerzitetu Bilgi u Istanbulu, planirajući karijeru u svetu ekonomije. Međutim, radoznalost ga je odvela na časove glume u čuvenoj Akademiji 35 Bučuk, koju je osnovala istaknuta turska glumica Vahide Perčin, srpskoj publici poznata po ulozi sultanije Hurem u poslednjoj sezoni serije "Sulejman Veličanstveni". Tamo je prvi put stao pred kameru, shvatio koliko uživa u glumi i vrlo brzo doneo odluku koja će mu promeniti život.

Vahide Perčin kao sultanija Hurem u seriji "Sulejman Veličanstveni":

1/20 Vidi galeriju Vahide Perčin kao sultanija Hurem u seriji "Sulejman Veličanstveni" Foto: printscreen/youtube/Muhteşem Yüzyıl

Prvu veću priliku dobio je 2013. godine u seriji "Sana Bir Sır Vereceğim", gde je igrao mladića sa natprirodnim moćima. Iako serija nije doživela dug vek, mladi glumac privukao je pažnju producenata i reditelja, koji su u njemu prepoznali veliki potencijal. Ubrzo je usledila uloga u dramskoj seriji "Benim Adım Gültepe", a zatim i novi projekti koji su mu otvorili vrata velikih produkcija.

Ahmed I u seriji "Sultanija Kosem"

Pravi preokret dogodio se kada je dobio poziv za audiciju za "Sultaniju Kosem". Za glumca koji je tek gradio karijeru to je bila prilika kakva se dobija jednom u životu. Uloga sultana Ahmeda I nosila je ogromnu odgovornost, jer je reč o istorijskoj ličnosti koju turska publika veoma dobro poznaje. Koč je kasnije pričao da nije želeo da Ahmed bude prikazan samo kao moćni vladar koji izdaje naređenja i vodi ratove. Mnogo više ga je zanimalo da pokaže čoveka koji je veoma mlad seo na presto, odrastao pod ogromnim pritiskom i svakodnevno morao da bira između srca i dužnosti.

Ekin Koč u filmu "The Things You Kill" 2025. godine Foto: © Le Pacte via Capital Pictures / Film Stills / Profimedia

Serija "Sultanija Kosem" na Kurir televiziji Istorijsku dramu, seriju "Sultanija Kosem" gledajte na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, ili u repriznom terminu od 15.00 časova. Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Kako bi što bolje razumeo svog junaka, proučavao je istorijske izvore o vladavini Ahmeda I i njegovoj epohi, ali i ljubavi prema Anastasiji, devojci koja će kasnije postati čuvena sultanija Kosem. Upravo je ta emotivna strana lika bila ono na čemu je najviše insistirao. U intervjuima je govorio da publika može da poveruje istorijskom junaku tek kada u njemu prepozna običnog čoveka - nekoga ko voli, sumnja, greši i pati uprkos ogromnoj moći koju poseduje.

Ispostavilo se da je upravo takav pristup bio pun pogodak. Gledaoci nisu zavoleli samo sultana Ahmeda, već i način na koji ga je Ekin Koč oživeo pred kamerama. Umesto hladnog i nedodirljivog vladara, publika je dobila mladog čoveka rastrzanog između ljubavi prema Kosem, odanosti porodici i odgovornosti prema carstvu. Mnogi ljubitelji serije i danas smatraju da je upravo njegova interpretacija jedan od glavnih razloga zbog kojih je serija "Sultanija Kosem" ostala među najomiljenijim istorijskim dramama turske televizije.

Još veću pažnju privukle su njegove zajedničke scene sa Beren Sat, jednom od najvećih turskih glumačkih zvezda. Njihova hemija na ekranu bila je toliko uverljiva da su se gotovo odmah pojavile glasine kako između njih postoji nešto više od profesionalnog odnosa.

Ekin Koč i Beren Sat kao sultan Ahmed I i sultanija Kosem u seriji "Sultanija Kosem":

1/14 Vidi galeriju Ekin Koč i Beren Sat kao sultan Ahmed I i sultanija Kosem u seriji "Sultanija Kosem" Foto: Umut Volkan KINCIR 5372359616 uv, printscreen/youtube/ Muhteşem Yüzyıl: Kösem

Ipak, i Ekin Koč i Beren Sat brzo su demantovali nagađanja da su emocije sa malih ekrana prerasle u stvarni život. Oboje su u više navrata isticali da ih povezuje veliko međusobno poštovanje i prijateljstvo, a Koč nikada nije krio da mu je rad sa jednom od najcenjenijih turskih glumica mnogo značio. Budući da je Beren Sat iza sebe već imala brojne velike uloge, mladi glumac često je isticao da je od nje naučio mnogo o radu pred kamerama, ali i o tome kako se nositi sa ogromnom popularnošću koju donose velike televizijske produkcije.

Uloga sultana Ahmeda ga pretvorila u međunarodnu zvezdu

Na snimanju "Sultanije Kosem" proveo je više od godinu dana, radeći u jednoj od najskupljih televizijskih produkcija koje su do tada snimljene u Turskoj. Raskošni kostimi, verno rekonstruisani enterijeri palate Topkapi i stotine statista činili su da svaka scena izgleda poput filmskog spektakla. Iako je publika gledala luksuz i glamur, iza kamera je posao bio daleko zahtevniji. Snimanja su često trajala i po dvanaest sati, a istorijski kostimi, teški ogrtači i brojni dubleri zahtevali su veliku disciplinu svih članova ekipe.

Ekin Koč na foto-sesiji povodom filma "Burning Days" tokom 75. Filmskog festivala u Kanu:

1/5 Vidi galeriju Ekin Koč na foto-sesiji povodom filma "Burning Days" tokom 75. Filmskog festivala u Kanu 24. maja 2022. Foto: Valery HACHE / AFP / Profimedia, Dave Bedrosian / imago stock&people / Profimedia, Alec Michael / Zuma Press / Profimedia

Koliki je uspeh serija postigla, postao je svestan tek kada je sa glumačkom ekipom otputovao na međunarodni sajam televizijskih programa MIPCOM u Kanu. U jednom intervjuu ispričao je da je ostao bez reči kada je ugledao ogromne reklamne plakate sa likovima iz "Sultanije Kosem", a zatim i fanove iz brojnih zemalja koji su satima čekali kako bi se fotografisali sa glumcima. Kasnije je kroz osmeh rekao da je upravo tada prvi put pomislio: "Izgleda da ovako izgleda biti poznat."

Iako ga je uloga Ahmeda I pretvorila u međunarodnu zvezdu, Ekin Koč nikada nije dozvolio da mu popularnost promeni život. Kolege ga opisuju kao izuzetno skromnog i nenametljivog čoveka koji se na setu prema svima odnosi sa istim poštovanjem, bez obzira na to da li je reč o glavnim glumcima ili članovima tehničke ekipe. I sam je više puta isticao da ga ne zanima status zvezde, već da želi da ga publika pamti isključivo po ulogama.

Ekin Koč na premijeri filma "The Things You Kill" tokom Filmskog festivala Sundance:

1/5 Vidi galeriju Ekin Koč na premijeri filma "The Things You Kill" tokom Filmskog festivala Sundance u saveznoj državi Juta u SAD 2025. Foto: Maya Dehlin Spach / Getty images / Profimedia

Privatan život

Upravo zbog toga veoma retko govori o privatnom životu. Za razliku od mnogih kolega koji svakodnevno dele detalje iz svog života na društvenim mrežama, Ekin se trudi da granicu između javnog i privatnog sačuva što je moguće čvršće. Tokom godina turski mediji povezivali su ga sa nekoliko poznatih glumica. Pisalo se da je bio u vezi sa glumicom Dilom Danišman, dok su se kasnije pojavili i napisi da je u emotivnom odnosu sa Alinom Boz. Međutim, nijedno od njih nije detaljno komentarisalo te navode, pa su oni uglavnom ostali u domenu medijskih spekulacija i nikada nisu dobili zvaničnu potvrdu.

Ekin je bio tri godine u vezi sa ruskom manekenkom i slikarkom Irinom Lunkovom. Početkom 2025. obnovili su romansu nakon raskida, ali su u junu ove godine stavili tačku na svoj emotivan odnos. Glumac je za zvanično potvrdio kraj trogodišnje veze sledećim rečima: "Nažalost, veza više ne traje, gotova je. Prošlo je već neko vreme".

CNN Türk objavio je da se raskid desio "tiho i bez pompe". Međutim, situacija je bila daleko od mirne. U vreme raskida trajalo je snimanje serije "Muhtemel Aşk" u kojem Ekin igra uz Ajšu Ajšin Turan. Saznalo se da je Irina Lunkova govorila prijateljima da ju je Koč prevario sa "koleginicom sa seta", a te detalje objavljivala je i na svojim profilima na društvenim mrežama. Nije prošlo mnogo vremena, a Ekin Koč i Ajša Ajšin Turan viđeni su kako šetaju, držeći se za ruke, što je protumačeno kao dokaz potvrde njihove romanse. Ipak, nisu potvrdili da su u vezi.

Ono što je sigurno jeste da Ekin Koč veliki deo slobodnog vremena posvećuje muzici. Svira gitaru, peva i godinama neguje ljubav prema rok muzici. Osim toga, veliki je ljubitelj sporta - tokom odrastanja trenirao je košarku, tenis, fudbal, pa čak i boks, a i danas redovno vežba kako bi bio u dobroj fizičkoj formi. Zanimaju ga fotografija, putovanja i film, a u nekoliko navrata izjavio je da ga u budućnosti privlači i režija, jer želi da upozna filmsku umetnost iz svih uglova.

Posle završetka "Sultanije Kosem", Ekin Koč odlučio je pažljivo birao naredne uloge, pa je publika imala priliku da ga vidi i u filmovima "Bizim İçin Şampiyon", "Okul Tıraşı" i "Kurak Günler", koji su privukli pažnju međunarodne kritike i prikazani na brojnim svetskim festivalima.

Ipak, koliko god novih uspeha ostvario, publika ga i danas najčešće oslovljava kao sultana Ahmeda. Za milione gledalaca upravo je njegova interpretacija mladog osmanskog vladara ostala jedna od najupečatljivijih u istoriji turskih serija. Uspeo je da istorijsku ličnost prikaže ne samo kao moćnog vladara, već i kao čoveka koji se bori sa sopstvenim strahovima, sumnjama i emocijama.

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