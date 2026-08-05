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Zvezda austrijskog rijalitija "Forsthaus Rampensau", Manoel Mano Mašinek, tragično je nastradao u 37. godini u teškoj saobraćajnoj nesreći u Italiji.

Nemac, koji se u pomenutom šou-programu takmičio sa svojom emotivnom partnerkom Marijom Maksimović, život je izgubio tokom snimanja reklame. Sedeći za volanom plavog Poršea iz devedesetih godina, Mašinek je iz još neutvrđenih razloga sleteo sa kolovoza u krivini. Auto se potom isprevtalo niz strminu i zakucalo u stablo, pri čemu je vozač ostao zaglavljen u smrskanom vozilu.

Uprkos brzoj reakciji spasilaca, lekara i angažovanju helikoptera, izuzetno nepristupačan i strm teren znatno je usporio akciju spasavanja. Kada su ekipe konačno uspele da ga izvuku i započnu reanimaciju, bilo je prekasno – mladić je od posledica teških povreda preminuo na mestu nesreće.

Strast prema automobilima

Pored učešća u televizijskim projektima, Mašinek je bio diplomirani inženjer, preduzetnik i bavio se modelingom. Stanovao je u švajcarskom kantonu Sent Galen, dok je poslovno bio angažovan u jednoj industrijskoj kompaniji u Lihtenštajnu. Njegova najveća strast bile su trke i brzi automobili, čime se često hvalio na društvenim mrežama.

Nakon vesti o ovoj nesreći, austrijski kanal ATV uputio je reči saučešća njegovoj porodici i partnerki Mariji Maksimović. Ona se od njega oprostila dirljivom objavom na Instagramu, istakavši da je njen partner nastradao radeći ono što je najviše obožavao:

"Slama mi srce što je upravo ono što je toliko voleo postalo trenutak kada sam morala da se oprostim od njega".

Istraga i provera dozvola

Nadležni organi u Italiji obavili su uviđaj, dok je tužilaštvo naložilo zaplenu olupine i tela radi obdukcije i daljih analiza. Predmet istrage je i milanska produkcijska kuća koja je iznajmila vozilo, kako bi se utvrdilo da li su imali sve potrebne dozvole za snimanje na toj deonici puta.

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