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Sudbina čuvene ruske pevačiceValentine Tolkunove ostala je upamćena kao jedna od najtužnijih priča estrade – priča o majčinskoj ljubavi, teškim životnim odlukama i sinu koji je tek nakon njene smrti shvatio koliko se za njega žrtvovala.

Valentina Tolkunova osamdesetih godina važila je za jednu od najvećih muzičkih zvezda u Sovjetskom Savezu. Održavala je i po 15 koncerata mesečno, a njene nastupe posećivale su desetine hiljada ljudi. Dok je na sceni nizala uspehe, u privatnom životu prolazila je kroz brojne lomove.

Valentina Tolkunova Foto: Yuryi Abramochkin / Sputnik / Profimedia

Prvi brak sa kompozitorom Jurijem Saulskim, koji je bio 18 godina stariji od nje, trajao je četiri godine. Ljubav je okončana nakon njegove prevare, dok je pevačica zbog brojnih turneja bila odsutna od kuće.

Kasnije se udala za novinara i diplomatu Jurija Praporova, koji je od nje bio stariji 23 godine. Sa njim je dobila sina Nikolaja, ali je porodični život ubrzo narušio njegov odlazak u Meksiko, gde je zbog posla proveo čak 12 godina. Valentina nije želela da napusti Moskvu i svoju karijeru, pa je sina odgajala praktično sama. Iako mu nikada nije oprostila dugogodišnje odsustvo, kada je teško povređen u saobraćajnoj nesreći, brinula je o njemu sve do njegove smrti.

Foto: V. Kiselev / Sputnik / Profimedia

Posle toga utehu je pronašla u vezi sa fizičarem Vladimirom Baranovim, koji je bio oženjen i nije želeo da napusti porodicu. Njihovu ljubav prekinula je njegova smrt od raka 2007. godine.

Sin je upao u pakao droge

Iako je upravo sinu posvetila jednu od svojih najemotivnijih pesama, zbog brojnih nastupa Nikolaj je detinjstvo uglavnom proveo uz bake i deke. Vremenom je postao buntovan, počeo je da omalovažava majčinu muziku, napustio je prestižni fakultet i ušao u društvo koje ga je odvelo u svet droge.

Foto: Dmitry Korobeinikov / Sputnik / Profimedia

Kada je uhapšen zbog posedovanja narkotika, Valentina je učinila sve da ga spase zatvorske kazne. Iskoristila je svoj ugled i veze kako bi ga poslala na rehabilitaciju, ali se po izlasku iz klinike ponovo vratio starim navikama.

U želji da mu pomogne da započne novi život, kupila mu je stan u Bugarskoj i pokušala da ga podstakne da pokrene posao. Međutim, njihov odnos postajao je sve hladniji. Nikolaj ju je retko zvao, a nije ni znao da se njegova majka u isto vreme bori sa opakom bolešću.

Odbila lečenje kako bi sinu ostavila nasledstvo

Valentini je 2006. godine dijagnostikovan tumor na mozgu. Lekari su joj ponudili eksperimentalno lečenje u Sjedinjenim Američkim Državama, ali su troškovi terapije bili ogromni.

Foto: Tatiana Musatova / Sputnik / Profimedia

Pevačica je tada donela odluku koja je šokirala mnoge – odbila je lečenje jer nije želela da proda svoju imovinu i tako sina ostavi bez nasledstva. Umesto da ode na terapiju, nastavila je da radi i krenula na turneju po Belorusiji, verujući da će makar obezbediti budućnost svom jedincu.

Posle jednog koncerta u Mogiljevu izgubila je svest i hitno je prebačena u Moskvu. Tek tada ju je Nikolaj posetio u bolnici.

Pored njene postelje, prema navodima ruskih medija, plakao je i molio majku za oproštaj zbog svega kroz šta je prošla zbog njega.

Foto: Tatiana Musatova / Sputnik / Profimedia

Valentina Tolkunova preminula je 22. marta 2010. godine.

Tek posle njene smrti shvatio šta je izgubio

Majčina smrt potpuno je promenila Nikolajev život. Kako su kasnije prenosili mediji, upravo je na njenoj sahrani postao svestan koliko je bila usamljena i koliko je žrtava podnela kako bi njemu obezbedila bolju budućnost.

Nakon toga ostavio je drogu, vratio se u Moskvu, prodao deo nasledstva i novac uložio u posao.

Ruski predsednik Vladimir Putin uručio je pevačici Valentini Tolkunovoj Orden časti 2007. godine Foto: Vladimir Rodionov / Sputnik / Profimedia

Danas živi daleko od očiju javnosti, pomaže članovima porodice i redovno obilazi majčin grob, na koji, prema pisanju ruskih medija, donosi njeno omiljeno cveće. Njegovo pokajanje stiglo je prekasno, ali uspomenu na majku, kako tvrdi, danas čuva svakim svojim gestom.

(Kurir.rs/ Nova)

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