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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Kosem se sprema velika klopka Foto: Promo

Sadržaj 20. epizode

Borba za vlast ulazi u novu, još opasniju fazu. Dok Derviš-paša pokušava da sakrije mračne tajne iz prošlosti, Šahin Giraj ne odustaje od svojih pretnji, a na dvoru se kuju planovi koji bi mogli da promene sudbinu carstva. U isto vreme, Ahmed i Kosem uživaju u trenucima sreće, ali nad njihovom ljubavlju nadvijaju se zlokobna proročanstva i senka budućih iskušenja.

Sultanija Safije naizgled se miri sa sudbinom i priprema odlazak u Staru palatu, ali iza njene bolesti krije se pažljivo osmišljena igra. Dok svi veruju da je slomljena, ona iz senke nastavlja da povlači poteze, okuplja saveznike i pokreće događaje koji bi mogli da uzdrmaju ceo harem. Dok se ona navodno sprema za odlazak iz palate, rasprava o prstenu koji se generacijama prenosio među najmoćnijim sultanijama pokazuje da bitka za nasleđe i uticaj tek počinje. Istovremeno, Kosem dobija priliku koja će je još više približiti sultanu, ali i učiniti metom brojnih neprijatelja.

Derviš-paša pokušava da sakrije mračne tajne iz prošlosti Foto: Promo

Neočekivana vest da je Ahmedova nekadašnja miljenica živa i da nosi njegovo dete primorava sultana da hitno napusti prestonicu i krene u poteru za odmetnicima. Njegovo odsustvo otvara prostor za opasne spletke, a Safije u naizgled tome vidi jedinstvenu priliku da zajedno sa sultanijom Halime pokuša da princa Mustafu dovede na presto pre Ahmedovog povratka. Međutim, iza toga se krije velika zavera.

Dok Ahmed nije u prestonici, Kosem se suočava sa sve većim pritiskom i shvata da na dvoru više nikome ne može u potpunosti da veruje. Dok je njen otac u velikoj opasnosti, Safije ubrzava ostvarenje svog plana, a odluke koje budu donete u odsustvu sultana mogle bi zauvek da promene sudbinu Ahmeda, njegove porodice i celog carstva.

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