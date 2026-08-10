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Holivudska ikona Merilin Monro pronađena je mrtva 5. avgusta 1962. godine u svom domu u Brentvudu. Ležala je na krevetu s telefonskom slušalicom u ruci, dok je pored nje stajala prazna bočica nembutala.

Zvanični toksikološki izveštaj pokazao je smrtonosnu dozu barbiturata i doneo zaključak da je reč o "verovatnom samoubistvu", iako teorije zavere o njenim poslednjim satima ne jenjavaju ni decenijama kasnije.

1/6 Vidi galeriju Merilin Monro Foto: THA / Alamy / Profimedia

Posebnu pažnju javnosti iznova privlače snimci nastali krajem jula iste godine na plaži, tokom fotografisanja sa Džordžom Borisom. Očevici i sam fotograf prisetili su se da je glumicu u tim momentima nešto duboko mučilo - njeno raspoloženje naglo je osciliralo od histeričnog smeha do bezrazložnih suza.

Samo nekoliko dana kasnije, vest o njenom odlasku obišla je svet, a na sahrani najslavnije plavuše prisustvovali su samo najbliži, dok su stotine obožavatelja stajale iza kapija groblja.

Poslednji intervju

Svega dva dana pre smrti, 3. avgusta 1962, objavljen je njen čuveni intervju za magazin Life. Povodom predstojeće stogodišnjice od njenog rođenja, javnosti se ponovo otkrivaju detalji iz ovog razgovora, uz dosad neviđene fotografije Alana Granta. U svom poslednjem velikom istupu, Merilin je otvoreno govorila o teretu popularnosti i borbi sa sopstvenim identitetom.

"Slava je kao kavijar. Lepo ga je imati, ali ako ga jedete baš svaki dan, znate već... Dosadi vam“, ispričala je glumica, prisećajući se i situacije iz 1961. godine kada je nakon operacije žučne kese izašla iz bolnice, a masa ljudi ju je toliko pritisla da su joj popucali sveži šavovi. Svesnost o svom uticaju prvi put je osetila 1954. u Koreji, gde joj je 75.000 vojnika na snegu skandiralo ime. Ipak, njeni bliski prijatelji ističu da je "Merilin Monro bila samo njena izmišljotina – u stvarnom životu bila je nežna Norma Džin".

Nastup za Kenedija i neobičan protokol

Jedan od najupečatljivijih detalja iz njenog poslednjeg intervjua odnosi se na čuveno pevanje predsedniku Džonu F. Kenedijuu Medison skver gardenu u maju 1962. godine.

"Zavladala je potpuna tišina. Mislila sam da mi glas neće ni krenuti. Zadržala sam dah i rekla sebi: 'Opevaću ovo pa makar mi bilo poslednje u životu!', otkrila je Merilin."

Merilin Monro peva rođendansku pesmu Džonu Kenediju Foto: SNAP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nakon nastupa, na prijemu se srela sa predsednikom, ali umesto klasične i usiljene etikecije, glumica je odlučila da u prvi plan stavi svog bivšeg tasta Izidora Milera, doseljenika koji je bio u njenoj pratnji: 'Umesto da kažem: 'Kako ste, gospodine predsedniče?', rekla sam: 'Ovo je moj bivši tast'. Znala sam da će to biti najveća stvar u njegovom životu i nešto o čemu će pričati unucima."

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